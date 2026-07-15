Quế Ngọc Hải khóc nghẹn, nói lý do đưa con gái tham gia show thực tế

Tập 195 Mái ấm gia đình Việt có sự tham gia của Ốc Thanh Vân trong vai trò người dẫn dắt, cùng 2 khách mời là cầu thủ Quế Ngọc Hải và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Lần thứ 2 trở lại chương trình, Quế Ngọc Hải bày tỏ niềm hào hứng khi có thể góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, việc được ghi hình ngay trên quê hương Nghệ An càng khiến nam cầu thủ thêm xúc động.

Trong chương trình, câu chuyện của Võ Thị Phương Anh khiến nhiều người xót xa. Thiếu vắng tình thương của cha từ bé, em lớn lên trong sự chở che của mẹ là Võ Thị Phượng và bà ngoại Lê Thị Giò.

Theo chia sẻ, mẹ cô bé vì sức khỏe tinh thần không ổn định nên chỉ có thể làm những công việc đơn giản, còn bà đã tuổi cao sức yếu, không còn khả năng lao động. Phương Anh còn có một người anh trai đang làm thuê tại TP.HCM nhưng thu nhập chưa ổn định nên chưa thể phụ giúp gia đình nhiều.

Quế Ngọc Hải cùng dàn khách mời động viên gia đình Phương Anh trước những khó khăn trong cuộc sống Ảnh: NSX

Gia đình có hai sào ruộng nhưng không có lao động chính nên mỗi vụ đều phải thuê người làm. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ chỉ còn khoảng 900.000 đồng để trang trải sinh hoạt. Nguồn thu chính của cả nhà hiện dựa vào khoản trợ cấp 1,1 triệu đồng mỗi tháng và công việc giữ trẻ của mẹ với thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Căn nhà gia đình đang sinh sống đã xuống cấp, nền nhà ẩm thấp và thường xuyên dột mỗi khi mưa lớn. Những ngày mưa bão, họ phải sang nhà hàng xóm trú nhờ.

Hiểu chuyện và sống khá khép kín, Phương Anh ít khi chia sẻ nỗi lòng với người khác. Mỗi lúc buồn, em thường nghĩ đến sự vất vả của mẹ và bà để tự nhắc mình phải cố gắng hơn. Cô bé mong sớm trưởng thành để đi làm phụ giúp gia đình và nuôi ước mơ trở thành diễn viên.

Quế Ngọc Hải và dàn khách mời trải lòng

MC Ốc Thanh Vân không giấu được sự xúc động khi lắng nghe câu chuyện của chị Phương. Dù sức khỏe không tốt, chị vẫn luôn canh cánh nỗi lo cho con gái và mẹ già, chưa một lần nghĩ đến bản thân. Ngay cả trong những giai đoạn tinh thần không ổn định, không thể mang đến cho con một gia đình trọn vẹn, chị vẫn cố gắng làm lụng để nuôi con khôn lớn.

Bộ đôi khách mời cho biết sẽ nỗ lực thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng hỗ trợ các em nhỏ trong chương trình Ảnh: NSX

Chứng kiến hoàn cảnh của Phương Anh, cầu thủ Quế Ngọc Hải cũng không giấu được sự xót xa. Anh cho biết bản thân có con gái 8 tuổi nên càng thấu hiểu và đau lòng khi nhìn thấy những em nhỏ sớm chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Nam cầu thủ chia sẻ anh đưa vợ và con gái đến buổi ghi hình với mong muốn con được tận mắt chứng kiến những mảnh đời khó khăn để biết trân trọng những gì mình đang có, đồng thời nuôi dưỡng sự đồng cảm và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Quế Ngọc Hải cũng bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của mẹ Phương Anh khi dù sức khỏe không tốt vẫn không ngừng cố gắng làm việc để nuôi con. Anh dành cho cô bé một cái ôm động viên, khích lệ em tiếp tục nỗ lực học tập, theo đuổi con chữ để sau này có công việc ổn định, thực hiện ước mơ và báo hiếu bà cùng mẹ.

Trong khi đó, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần hiếu học và ý chí vượt khó của Phương Anh. Khi biết Phương Anh chưa từng được ăn món thịt kho tàu, chỉ biết đến qua phim ảnh và luôn ao ước một lần được thưởng thức, nàng hậu không khỏi nghẹn ngào. Cô liên tục động viên, gửi lời chúc Phương Anh luôn giữ vững nghị lực, theo đuổi ước mơ và tin rằng bằng sự cố gắng, em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.