Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng tái ngộ Sông Lam Nghệ An

Chiều 13.1, CLB Sông Lam Nghệ An đã thực hiện lễ ký kết hợp đồng với hai cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải với thời hạn hợp đồng kéo dài 3 năm, bắt đầu từ mùa giải 2022 đến hết mùa giải 2024.

Như vậy, sau khi chính thức giữ chân thành công Phan Văn Đức với số tiền lót tay hơn 10 tỉ đồng cho bản hợp đồng 3 năm và chiêu mộ cầu thủ Trần Đình Hoàng, Sông Lam Nghệ An đã thành công trong việc quy tụ các ngôi sao về cống hiến cho đội bóng quê hương.

Tại lễ ký kết, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An, hy vọng đây là bước để hiện thực hóa giấc mơ đưa Sông Lam Nghệ An ngày càng phát triển, làm nức lòng người hâm mộ cả nước cũng như Nghệ An.

Nguyễn Trọng Hoàng cho biết, Sông Lam Nghệ An là cái nôi đào tạo ra anh nên được trở về, anh rất vui. “Không có Sông Lam Nghệ An thì không có tôi của ngày hôm nay. Tôi dành rất nhiều tình cảm với CLB và rất cảm ơn CLB và tập đoàn Tân Long đã cho tôi cơ hội để được cống hiến hết khả năng của mình ở thời điểm cuối của sự nghiệp”, tuyển thủ sinh năm 1989 nói.





Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng chia sẻ, anh rất hạnh phúc khi được trở về cống hiến cho đội bóng quê hương. “Chưa dám hứa về thành tích cụ thể nhưng có thể nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo của Sông Lam Nghệ An”, Quế Ngọc Hải nói.

Trở lại đội bóng quê hương, Quế Ngọc Hải sẽ khoác chiếc áo số 3, cũng là số áo của anh tại Đội tuyển Quốc gia. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ nhận lại chiếc áo số 9 quen thuộc của mình khi còn khoác áo Sông Lam Nghệ An.