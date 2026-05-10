Quên layer đi, đây là 7 kiểu tóc ‘thống trị’ hè 2026 khiến chị em phát cuồng

1. Minimalist Glass Bob: Sự lên ngôi của vẻ đẹp tinh khiết

Nếu như những năm trước, chúng ta phát sốt với kiểu Bob tỉa xơ (shaggy bob), thì hè 2026 gọi tên Minimalist Glass Bob. Đây là kiểu tóc ngắn bằng, cắt dứt khoát ngang cằm với bề mặt tóc được xử lý bóng loáng như gương.

Điểm khiến chị em "mê mệt" kiểu tóc này chính là vẻ ngoài quyền lực, sang chảnh nhưng cực kỳ mát mẻ. Trong bối cảnh khí hậu hè 2026 có xu hướng nóng hơn, một mái tóc ngắn giải phóng vùng cổ là lựa chọn thông minh. Để diện kiểu tóc này đúng điệu, bạn cần một nền tóc khỏe.

2. Butterfly Cut: Cánh bướm bay trong nắng hè

Butterfly Cut với lớp tóc ngắn ở trên tạo độ nâng và lớp dài bên dưới như đôi cánh nhẹ nhàng. Trend này bùng nổ nhờ khả năng "hack tuổi" cực đỉnh, làm gương mặt tươi trẻ và đầy sức sống. Phù hợp nhất với tóc dài đến vai hoặc ngang lưng.

Hè 2026, chị em yêu thích biến tấu Butterfly với curtain bangs mềm mại hoặc disconnected bangs để tăng chiều sâu. Tạo kiểu bằng cách uốn lọn C-curl nhẹ nhàng hoặc để air-dry tự nhiên; vừa tiết kiệm thời gian, vừa cực kỳ trendy. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn thay đổi mà không cắt ngắn quá nhiều.

3. Italian Bob: Kiểu tóc sang chảnh đang phủ sóng khắp TikTok

Nếu phải chọn một kiểu tóc đại diện cho mùa hè 2026 thì Italian Bob chắc chắn nằm top đầu. Đây là phiên bản bob cổ điển được biến tấu theo phong cách Ý với phần đuôi tóc ôm nhẹ vào gương mặt, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn cực kỳ thời thượng.

Điểm khiến Italian Bob được yêu thích chính là khả năng "hack" độ dày tóc cực đỉnh. Dù tóc mỏng hay tóc yếu, kiểu tóc này vẫn giúp tổng thể trông bồng bềnh và có sức sống hơn. Đặc biệt, độ dài ngang cằm còn giúp gương mặt nhỏ gọn, sắc nét hơn thấy rõ. Mùa hè năm nay, nhiều fashionista còn kết hợp Italian Bob cùng mái thưa Hàn Quốc hoặc mái bay nhẹ để tăng hiệu ứng trẻ trung, sang chảnh như các IT Girl châu Âu.

4. Bottleneck Bangs: Khi tóc mái trở thành tâm điểm

Nếu bạn chưa sẵn sàng cắt ngắn toàn bộ, hãy thử thay đổi với Bottleneck Bangs (mái cổ chai). Kiểu mái này được lấy cảm hứng từ hình dáng chiếc cổ chai: hẹp ở phần giữa trán và mở rộng dần ra, ôm lấy xương gò má.

Tại sao nó lại "thống trị" hè 2026? Bởi vì Bottleneck Bangs mang lại vẻ ngoài trẻ trung như những "nàng thơ" Pháp mà không cần quá nhiều công sức tạo kiểu. Nó che đi khuyết điểm trán cao hoặc mặt dài một cách khéo léo.

5. Medusa Ponytail: Đuôi ngựa thắt nút đầy nghệ thuật

Cơn sốt tóc đuôi ngựa không bao giờ tắt nhưng năm 2026, nó biến chuyển thành Medusa Ponytail. Thay vì một lọn đuôi ngựa đơn điệu, tóc được chia thành nhiều nhánh nhỏ và thắt nút hoặc quấn dây ruy băng theo phong cách "chiến binh".

Kiểu tóc này không chỉ giúp chị em giải quyết dứt điểm nỗi lo tóc rối khi lộng gió mà còn tạo nên một diện mạo vô cùng trendy, hiện đại. Đây là kiểu tóc thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn nhất năm 2026 nhờ khả năng giữ nếp bền bỉ. Đừng quên sử dụng xịt bảo vệ tóc khỏi tia UV để tránh tình trạng tóc bị cháy nắng, khô xơ khi tham gia các hoạt động ngoài trời nhé.

6. Jellyfish Cut: Nghệ thuật của sự phá cách

Từng gây tranh cãi, nhưng đến mùa hè 2026, kiểu tóc sứa (Jellyfish Cut) đã quay trở lại với phiên bản tinh tế và dễ ứng dụng hơn. Phần tóc phía trên được cắt ngắn ngang cằm giống như kiểu bob, trong khi phần tóc phía dưới để dài tự nhiên.

Sự tương phản này tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, giúp bạn nổi bật giữa đám đông mà vẫn giữ được sự nữ tính. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những ai muốn che đi khuyết điểm vùng cổ hoặc vai.

7. Natural Texture "Cloud": Tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản

Cuối cùng, xu hướng bền vững và yêu bản thân đã đưa kiểu tóc Natural Texture "Cloud" trở lại đỉnh cao. Thay vì cố gắng duỗi thẳng hay uốn giả, phái đẹp 2026 chọn cách để tóc khô tự nhiên, tạo thành những "đám mây" tóc bồng bềnh xung quanh gương mặt. Đây là kiểu tóc đề cao sự tự do và sức khỏe thực sự của mái tóc. Chìa khóa để diện kiểu tóc này đẹp chính là một mái tóc không có sợi hư tổn.

Hè 2026 không còn là cuộc đua của những kiểu tóc cầu kỳ, tốn nhiều thời gian tạo nhiệt. Thay vào đó, đó là kỷ nguyên của những kiểu tóc thông minh: Vừa giúp chủ nhân tỏa sáng, vừa bảo vệ sức khỏe tối đa cho cả mái tóc và da đầu.