Quevilly vs Pau FC: Quang Hải đấu Quang Vinh, derby Việt Nam trên đất Pháp

Có mẹ là người Việt Nam và bố là người Pháp, Jason Quang Vinh Pendant từng tiết lộ anh có ý định muốn trở về quê hương để khoác áo đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Hậu vệ cánh sinh năm 1997 từng được triệu tập và thi đấu cho các đội U.16 và U.18 của Pháp, có 18 trận đấu trong màu áo các đội trẻ và ghi được 2 bàn thắng.

Bước ngoặt đến với Quang Vinh vào năm 2020 khi anh quyết định chuyển sang giải MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) thi đấu cho CLB New York Red Bulls. Những tưởng một bến đỗ như vậy sẽ giúp sự nghiệp của Quang Vinh sang một trang mới. Tuy nhiên những chấn thương và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến Quang Vinh chỉ 24 lần ra sân trong màu áo của CLB New York Red Bulls. 2 mùa giải gắn bó tại đây, anh không để lại nhiều dấu ấn và thậm chí còn phải chuyển xuống chơi cho đội dự bị của New York Red Bulls ở giải hạng 2 của Mỹ.

Sau chuyến phiêu lưu bất thành, cầu thủ gốc Việt đã quyết định trở lại Ligue 2 và đầu quân trong màu áo CLB Quevilly.

Với các khán giả Việt Nam, trận đấu vào 0 giờ ngày 28.8 thực sự đáng để chờ đợi. Nhìn thấy Quang Hải được đá chính trong màu áo của Pau FC đã là một niềm tự hào. Giờ thì chúng ta nhìn thấy cả hai cầu thủ có gốc gác Việt Nam cùng ra sân, niềm tự hào đó, chắc chắn sẽ nhân lên gấp bội.





Ngoài ra, chúng ta còn thêm một điều nữa đáng để chờ đợi ở cuộc đối đầu này: Liệu Pau FC sẽ tiếp tục trình diễn bộ mặt như thế nào sau những kết quả đáng thất vọng ở 4 trận đấu đã qua. Đội bóng của Quang Hải lại phải đón nhận thông tin rất không vui. Trung vệ đội trưởng Antoine Batisse đã bị đứt dây chằng chéo và sẽ phải rời xa sân cỏ dài ngày. Đây là một tổn thất cực lớn với HLV Tholot bởi từ lâu Batisse đã trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng này. Ngoài những đóng góp về mặt chuyên môn, trung vệ người Pháp còn là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Điều này khiến HLV của đội bóng sẽ phải đau đầu tìm ra những phương án thay thế phù hợp.

Còn Quevilly của Quang Vinh rất chật vật trong cuộc đua trụ hạng mùa năm ngoái. Chỉ đến vòng đấu cuối cùng, họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi cán đích ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng còn Pau FC xếp ở vị trí thứ 10.

Năm nay, Quevilly đang rơi vào tình cảnh khá giống với Pau FC. Họ vẫn đang mải mê đi tìm chiến thắng đầu tay nhưng ít nhất đội bóng này vẫn đang tạm xếp ở vị trí thứ 16. 4 trận đấu đầu tiên, Quevilly hòa đến 3 trận. Cả hàng công và hàng thủ của họ đều chơi hiệu quả hơn Pau FC với 3 bàn thắng và 4 bàn thua sau 4 vòng đấu.

Sự chắc chắn của Quevilly đến từ những đóng góp không nhỏ của Jason Quang Vinh. Mùa này, anh ra sân ở cả 4 trận đấu, giúp Quevilly giữ sạch lưới 2 trận. Hậu vệ sinh năm 1997 đóng góp số đường chuyền nhiều thứ hai và hàng loạt những thông số phòng ngự ấn tượng khác. Có thể nói Quang Vinh là một chốt chặn mà Pau FC rất khó để vượt qua, đặc biệt trong bối cảnh những chân chạy cánh của HLV Tholot đều không sở hữu phong độ cao.

Điều chúng ta quan tâm nhất vào lúc này chính là cơ hội ra sân của Quang Hải. Không loại trừ khả năng chúng ta sẽ lại được thấy số 19 trở lại với đội hình xuất phát. Khi ấy, cuộc đọ sức mà chúng ta đều đang chờ đợi sẽ diễn ra. Quang Hải có khả năng xử lý đột biến bằng những pha bóng ít chạm, trong khi Quang Vinh lại có thế mạnh về tốc độ và khả năng đọc tình huống rất tốt.

Sẽ thật thú vị cho khán giả Việt Nam nếu được chứng kiến những cuộc chạm trán nảy lửa trên sân giữa Quang Vinh và Quang Hải.