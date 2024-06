'Quốc gia' nhỏ bé không có luật lệ, bán hộ chiếu với giá 5.000 USD

Giữa hai nước Croatia và Serbia là một 'quốc gia' tí hon, một trong những "quốc gia" nhỏ nhất thế giới, có kích thước gần bằng Gibraltar. Nơi này tự hào không có luật lệ hoặc thuế, với loại tiền tệ duy nhất là Bitcoin.



Trên thực tế, quốc gia này là một hòn đảo ảo được tạo ra trong metaverse và vẫn chưa được hiện thực hóa hoàn toàn "bằng xương bằng thịt".

Liberland - Cộng hòa Tự do Liberland - rộng 700 ha nằm trên một hòn đảo giữa Croatia và Serbia, nơi chưa được hai quốc gia tuyên bố chủ quyền.

Quốc kỳ và hộ chiếu của Liberland Getty

Khu vực này, phần lớn được bao phủ bởi cây cối và trên vùng đồng bằng ngập nước từ sông Danube, đã bị hai nước bỏ hoang và không tuyên bố chủ quyền sau các cuộc chiến tranh Nam Tư những năm 1990. Đó là khu vực được gọi là "terra nullius" - hay "lãnh thổ không có chủ" . Ban đầu, nơi này thuộc một phần của Serbia nhưng Croatia từ chối công nhận. Dù vậy, họ cũng không muốn có người sống trên đảo nên đã bắt giữ và phạt tiền bất cứ ai thực hiện hành vi này.

Tuy nhiên, quốc gia cụ thể trên vẫn chưa được thực hiện và được xây dựng chỉ trong metaverse. Trước khi bắt đầu xây dựng, mọi người chỉ có thể mua đất và thành lập doanh nghiệp trong thế giới ảo bằng tiền điện tử, sử dụng công nghệ Blockchain. Metaverse được thiết kế trông giống với Liberland ngoài đời thực, với một hồ nước bao quanh hòn đảo có cây cối xanh tươi cũng như các tòa nhà tương lai.

Ra đời từ sự hợp tác giữa Liberland, Zaha Hadid Architects, Mytaverse và ArchAgenda, Patrik Schumacher - hiệu trưởng của Zaha Hadid Architects, cho biết hòn đảo này sẽ "hoạt động như một vương quốc thực tế ảo độc lập theo đúng nghĩa của nó".

Bộ trưởng Ngoại giao Liberland giới thiệu về tương lai "đất nước" Getty

Đảo vẫn không có người ở cho đến năm 2015, khi các chính trị gia và nhà hoạt động theo chủ nghĩa tự do cánh hữu người CH Czech Vit Jedlička tuyên bố đây là một quốc gia và trở thành tổng thống. Ông được truyền cảm hứng từ các nhà tư tưởng tự do cổ điển và xây dựng chính phủ tối thiểu và nền kinh tế dựa trên tiền điện tử.

Phương châm của "quốc gia" này là: "To Live and Let Live" và có kế hoạch biến hòn đảo thành "quốc gia tự do nhất thế giới", theo Bộ trưởng Ngoại giao Liberland, Thomas Walls, bao gồm cả việc không kiểm soát súng.

Jedlička đã xây dựng một cộng đồng, công bố quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tiền điện tử.

Khoảng nửa triệu người đã đăng ký hộ chiếu Liberland, có giá khoảng 5.000 USD tính đến tháng 12.2023, khiến họ trở thành công dân chính thức mà không cần đặt chân lên đảo. Tuy nhiên, vì Liberland không phải là quốc gia được công nhận chính thức nên nó không thể được sử dụng để đi du lịch.

Trên thực tế, Liberland chưa nhận được sự công nhận ngoại giao từ bất kỳ thành viên nào trong số 193 thành viên Liên Hiệp Quốc.

Liberland nằm giữa Croatia và Serbia CMH

Vào tháng 8.2023, sau 8 năm tranh chấp, Liberland mở cửa cho phép người dân trên đảo bắt đầu xây dựng một thành phố thực tế. Thomas Walls là một trong số ít người đầu tiên nhập cảnh vào đất nước này, theo The Sun.

Walls được cho là đã dẫn đầu các phái đoàn đến các quốc gia ở Latin và Bắc Mỹ, bao gồm El Salvador, Guatemala, Haiti, Mexico và Mỹ để tìm kiếm ủng hộ. Một số quốc gia siêu nhỏ như Vương quốc Enclava, Vương quốc Bắc Sudan và Công quốc Sealand đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng về Liberland.

Một ngôi nhà du thuyền, quán rượu, đài phát thanh và mạng Internet đã được thành lập, cùng với kế hoạch xây dựng một trường học và khách sạn trên đảo. Họ thậm chí còn tổ chức một đám cưới và chuỗi lễ kỷ niệm Giáng sinh và năm mới ở thời điểm đó.

Một số người dân lên đảo trước đây Getty

Tuy nhiên, việc này đã chấm dứt vào ngày 21.9.2023 khi cảnh sát Croatia tiến hành can thiệp. Các ngôi nhà bằng gỗ mà những người ủng hộ Liberland xây dựng trước đó đã bị phá bỏ.

Thế nhưng, Liberland có những kế hoạch lớn cho tương lai. Phát biểu với The Sun, Walls cho biết: "Trong 5 năm, chúng tôi mong muốn có một cộng đồng thịnh vượng, sôi động, tương tác hòa bình với các nước láng giềng trực tiếp của chúng tôi, Croatia, Hungary, Serbia và các quốc gia khác trên sông Danube".

"Trong 20 năm, Liberland sẽ là thành viên được cộng đồng các quốc gia chấp nhận hoàn toàn, thịnh vượng và truyền cảm hứng cho mọi người sống trong tự do và hòa bình dù họ ở đâu trên thế giới", ông nói.