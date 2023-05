Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách thay ông Nguyễn Phú Cường

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu, thông tin tại họp báo GIA HÂN

Sáng 19.5, Tổng thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này là xem xét công tác nhân sự, được bố trí ngay sau phiên khai mạc kỳ họp ngày 22.5.

Trả lời báo chí liên quan tới nội dung nhân sự tại kỳ họp lần này, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Quốc hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến, biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với nhân sự do Quốc hội bầu.

Cụ thể, Quốc hội sẽ quyết định miễn nhiệm, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, vào ngày 15.5, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư khóa XIII, T.Ư Đảng đã quyết định biểu quyết thông qua cho phép ông Nguyễn Phú Cường được thôi tham gia T.Ư khóa XIII.

"Tới ngày 16.5, đồng chí Nguyễn Phú Cường có đơn gửi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu. Như vậy, theo trình tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét trong kỳ họp để trình ra kỳ họp xem xét quyết định các nội dung liên quan", ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tại họp báo GIA HÂN

Về lý do T.Ư cho thôi và Quốc hội tiến hành các quy trình miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, lý do chỉ được công bố khi Quốc hội xem xét miễn nhiệm. "Lý do không thể nói gì thêm vì đó là nguyên tắc", ông Cường nói.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh, sau khi miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng xác nhận, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TN-MT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Hiện, chức vụ Bộ trưởng Bộ TN-MT vẫn do ông Trần Hồng Hà kiêm nhiệm sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng tại kỳ họp bất thường thứ 2, tháng 1.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Anh không thông tin gì nhân sự sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội và Bộ trưởng Bộ TN-MT.