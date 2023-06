Quốc hội đồng ý trình tách luật Giao thông đường bộ vào tháng 10.2023

Với 446/465 đại biểu tán thành, sáng 2.6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.



Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật GIA HÂN

Báo cáo tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua thảo luận có ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, sự cần thiết ban hành, những điểm mới của 3 dự án: luật Đường bộ, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (tách ra từ luật Giao thông đường bộ) và luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các ý kiến cũng đề nghị trước mắt chỉ nên thí điểm tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ông Tùng cho biết, qua xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng và hồ sơ đầy đủ của 3 dự án luật, báo cáo thẩm tra và ý kiến của các cơ quan cho thấy, Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn, sự cần thiết ban hành, những nội dung lớn của các dự án luật.

Hồ sơ đề nghị xây dựng 3 luật đáp ứng yêu cầu. Trong đó, dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không đề xuất thành lập lực lượng mới mà chỉ tổ chức lại các lực lượng hiện có nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, do đó không cần thiết phải thực hiện thí điểm.

Ông Tùng nhấn mạnh, sau khi được Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình, Chính phủ sẽ trình các dự án luật và báo cáo cụ thể với Quốc hội về nội dung từng dự án để xem xét, cho ý kiến. Trong quá trình thảo luận, cơ quan trình sẽ báo cáo, giải trình, tiếp thu làm rõ những vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các dự án luật.

Trình tách luật Giao thông đường bộ tại kỳ họp 6 tháng 10.2023

Tại nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 tổng số 7 dự án luật, trong đó có luật Đường bộ; luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; luật Thủ đô (sửa đổi)…

Trong đó, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 đang diễn ra, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10.2023) dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hai dự án luật Đường bộ và luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm 2023, thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5.2024.

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5.2024) ngoài thông qua 9 luật được cho ý kiến từ cuối năm 2023, Quốc hội sẽ cho ý kiến 9 dự án luật, trong đó có luật Công đoàn (sửa đổi), luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dược…

Tại kỳ họp thứ 8, trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án luật là luật Chuyển đổi giới tính; luật Việc làm (sửa đổi). Có 9 dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ họp này.

Không để cài cắm "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" trong xây dựng luật

Ông Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị bổ sung, thể hiện trong nghị quyết quan điểm xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân khởi xướng chính sách, đề xuất xây dựng pháp luật nhưng có sơ hở dẫn đến sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, cản trở sự phát triển của đất nước.



Quốc hội không để xảy ra tình trạng cài cắm "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" trong đề xuất, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật GIA HÂN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến của đại biểu Quốc hội là xác đáng, phù hợp với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đó, xin tiếp thu, bổ sung yêu cầu này tại dự thảo nghị quyết.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 27 của T.Ư, Đảng đoàn Quốc hội đang chỉ đạo xây dựng đề án Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật để trình Bộ Chính trị.

Dự thảo đề án đã được gửi lấy ý kiến tham gia của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc T.Ư và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phần tổ chức thực hiện, dự thảo nghị quyết nêu rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm, thực chất việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Việc soạn thảo bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở có thể dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, tình trạng cài cắm "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" trong đề xuất, xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật.