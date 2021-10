Quốc hội Mỹ chất vấn Facebook vì ảnh hưởng xấu của Instagram với trẻ em

Vừa qua, bà Antigone Davis, trưởng ban an ninh toàn cầu của Facebook, đã dự phiên điều trần tại Tiểu ban bảo vệ người tiêu dùng, an toàn sản phẩm và an ninh dữ liệu của Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông vận tải Thượng viện Mỹ. Tại đây, vị đại diện Facebook đã nhận những chỉ trích gay gắt từ các nghị sĩ vì kế hoạch phát triển ứng dụng Instagram Kids cho người dùng dưới 13 tuổi, theo The Guardian.

Các thượng nghị sĩ đưa ra quan điểm cứng rắn chống lại Facebook và nhấn mạnh rằng hàng loạt nghiên cứu được tiết lộ trên tờ The Wall Street Journal đã vạch trần những tác động tiêu cực của Instagram đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Chủ tịch Tiểu ban Richard Blumenthal cho biết đội ngũ của ông đã tiến hành một nghiên cứu riêng trên Instagram, lập một tài khoản giả là một cô bé 13 tuổi và theo dõi các tài khoản liên quan đến chứng rối loạn ăn uống. Kết quả là ứng dụng đã đề xuất và đưa tài khoản đến những nội dung gây hại.

Thượng nghị sĩ Blumenthal cho hay Instagram đã nắm bắt được sự bất an, tự ti về cơ thể của trẻ em gái và đưa ra những đề xuất kéo họ vào nội dung xấu, dẫn đến những chế độ ăn uống không lành mạnh và việc tự làm hại bản thân.

Theo ông Blumenthal, Facebook biết rõ những hậu quả do thiết kế và thuật toán của Instagram đang gây ra cho những người trẻ nhưng lại cố ý che giấu vì coi trọng sự phát triển của ứng dụng hơn là sự an toàn cơ bản cho trẻ.





Trong phiên điều trần, bà Davis đã phải liên tục đối diện với các câu hỏi rằng liệu công ty có thu thập dữ liệu của người dùng nhỏ tuổi và có xem họ là nhóm đối tượng khách hàng để giúp công ty tăng trưởng hay không.

Facebook đã thông báo sẽ tạm ngừng dự án Instagram Kids nhưng không nêu rõ thời gian tạm ngừng. Bà Davis bác bỏ thông tin về việc ứng dụng này sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

“Chúng tôi biết nhiều trẻ em dưới 12 tuổi đã sử dụng các ứng dụng không được thiết kế cho chúng. Chúng tôi muốn cung cấp cho các bậc cha mẹ những công cụ giám sát và thông tin chi tiết mà họ cần để quản lý thời lượng dùng ứng dụng của con cái”, bà Davis nói.

Những người ủng hộ an toàn trực tuyến cho trẻ em đã gọi việc tạm ngừng Instagram Kids là một chiến thắng nhưng vẫn đang khuyến khích Facebook hủy bỏ hoàn toàn dự án này.