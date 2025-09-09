Quốc hội Pháp phế truất thủ tướng, khủng hoảng chính trị thêm trầm trọng

Quốc hội Pháp vào ngày 8.9 đã giải tán chính phủ do kế hoạch kiểm soát nợ quốc gia đang phình to, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị đang làm suy yếu nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro.

Các nghị sĩ đã bỏ phiếu phế truất Thủ tướng Francois Bayrou và chính phủ thiểu số của ông với 364 phiếu thuận và 194 phiếu chống.

Văn phòng của ông Bayrou cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 9.9.

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm sau khi Thủ tướng Pháp Francois Bayrou không giành được đa số phiếu trong phiên họp bất thường tại Quốc hội ở Paris, Pháp ẢNH: REUTERS

Tổng thống Emmanuel Macron, hiện đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, sẽ phải tìm thủ tướng thứ năm của mình trong vòng chưa đầy hai năm.

Văn phòng của ông cho biết ông sẽ bổ nhiệm một thủ tướng trong vài ngày tới.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của chính phủ kế tiếp sẽ là thông qua ngân sách, thách thức tương tự mà ông Bayrou đã phải đối mặt khi nhậm chức cách đây chín tháng.

Người kế nhiệm vị trí thủ tướng cũng sẽ đối mặt thách thức lớn không kém người tiền nhiệm đề giành được sự ủng hộ từ một quốc hội rất chia rẽ.

Ông Bayrou đã triệu tập cuộc bỏ phiếu tín nhiệm để cố gắng giành được sự ủng hộ của quốc hội cho chiến lược của ông nhằm giảm thâm hụt ngân sách, hiện đang ở mức gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu, và bắt đầu giải quyết khoản nợ tương đương 114% GDP.

Nhưng các đảng đối lập không mấy mặn mà với kế hoạch tiết kiệm hơn 50 tỉ USD của ông trong ngân sách năm tới, trong bối cảnh cuộc bầu cử người kế nhiệm Tổng thống Macron đang đến gần vào năm 2027.

Nếu cùng đường, ông Macron có thể quyết định cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng là tổ chức một cuộc bầu cử sớm, nhưng cho đến nay, ông vẫn phản đối lời kêu gọi giải tán quốc hội lần thứ hai.