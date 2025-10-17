Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo cấp cao

Chiều 17.10, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp này, bên cạnh công tác lập pháp, xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều vấn đề quan trọng, Quốc hội sẽ quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Trước đó, T.Ư đã có ý kiến nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu tại kỳ họp 10 để Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội, 2 chủ nhiệm ủy ban và phê chuẩn Phó thủ tướng, bộ trưởng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên ẢNH: QUANG PHÚC

Báo chí đặt câu hỏi về việc tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ phê chuẩn bao nhiêu Phó thủ tướng, Bộ trưởng và dự kiến chương trình kỳ họp 10, công tác nhân sự sẽ thực hiện khi nào?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết, công tác nhân sự là một trong những điểm nhấn của kỳ họp, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành T.Ư và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, gồm: bầu, phê chuẩn, hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo cao cấp trong bộ máy Nhà nước.

"Đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới", bà Yên nói.

Vẫn theo bà Yên, toàn bộ quy trình về nhân sự được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

"Công tác nhân sự tại kỳ họp này là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Điều này, tạo tiền đề cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn", bà Yên nhấn mạnh.

Bà Yên cho biết thêm, hiện các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Dự kiến công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối của tuần đầu tiên kỳ họp 10.

"Các bước giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín sẽ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình về công tác nhân sự, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch", bà Yên khẳng định.

Về số lượng cụ thể các chức danh được phê chuẩn, bà Yên cho hay đây là nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Căn cứ trên tờ trình của Chính phủ và giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị, khai mạc vào sáng ngày 20.10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11.12. Thời gian làm việc của kỳ họp dự kiến là khoảng 40 ngày.