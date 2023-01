Quốc hội xem xét miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

14 giờ 30 chiều nay 18.1, Quốc hội bắt đầu kỳ họp bất thường lần thứ 3 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Cùng với đó, Quốc hội cũng sẽ thực hiện các thủ tục cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn TP.HCM.

Việc miễn nhiệm Chủ tịch nước, thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội cũng sẽ biểu quyết để thông qua nghị quyết về việc này.

Một ngày trước, ngày 17.1, T.Ư Đảng đã họp bất thường quyết định đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo nguyện vọng cá nhân.

T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo quy định hiện hành, chủ tịch nước là chức danh do Quốc hội bầu, miễn nhiệm. Do đó, việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phải do Quốc hội thực hiện. Ngoài ra, việc cho thôi đại biểu Quốc hội cũng là thẩm quyền của Quốc hội.

Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, theo quy định của Hiến pháp 2013, đây là chức danh mặc định do Chủ tịch nước nắm giữ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc có đơn xin thôi giữ các chức vụ

Tại hội nghị bất thường chiều 17.1, T.Ư Đảng khẳng định, ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trong đó, 2 phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.





“Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu”, thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Phúc năm nay 69 tuổi (sinh ngày 20.7.1954), quê quán ở xã Quế Phú, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; trình độ cử nhân kinh tế.

Ông là cử nhân kinh tế Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (năm 1978). Ông từng học quản lý kinh tế tại ĐH Quốc gia Singapore trong giai đoạn làm Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1982, là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá XI, XII, XIII. Ông tham gia T.Ư lần đầu năm 52 tuổi, tham gia Bộ Chính trị lần đầu năm 57 tuổi. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XIII, XIV, XV.

Từ 2001 đến 2006, ông Nguyễn Xuân Phúc là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Từ khi tham gia T.Ư Đảng năm 2006, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ các cương vị: Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Phó chủ nhiệm, rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó thủ tướng Chính phủ (từ 2011).

Vào tháng 4.2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016, kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tới tháng 7.2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngay sau Đại hội XIII, ngày 5.4.2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, trở thành thủ tướng đầu tiên được bầu làm chủ tịch nước kể từ năm 1945.

Tới tháng 7.2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.