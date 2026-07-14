Quốc tế hóa và bài toán chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo

Lãnh đạo kế cận - mắt xích của tăng trưởng

Theo khảo sát của Deloitte với gần 800 lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu, 95% người tham gia cho rằng năng lực huy động và phát triển nhân tài xuyên biên giới (cross-border talent agility) đã trở thành yếu tố thiết yếu đối với sự phát triển của doanh nghiệp và sẽ còn quan trọng hơn trong 5 năm tới.

Điều đó cho thấy, phát triển đội ngũ lãnh đạo đang trở thành một năng lực cạnh tranh mới của doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa.

Các tập đoàn lớn trên thế giới luôn chủ động xây dựng lớp lãnh đạo kế cận ẢNH: SHUTTERSTOCK

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã chuyển mình từ những công ty trong nước thành các tập đoàn đa ngành, từng bước hiện diện tại thị trường quốc tế. Quá trình mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chuẩn bị một lớp lãnh đạo có khả năng quản trị trong môi trường đa văn hóa và đa quốc gia.

ROX Group là một trong những doanh nghiệp đang chủ động giải bài toán này. Sau hành trình 3 thập kỷ kiến tạo vươn xa, tập đoàn lựa chọn đầu tư vào lớp lãnh đạo kế cận thông qua chương trình Global Leaders, hướng tới xây dựng đội ngũ có thể đảm nhận các vai trò chiến lược tại những thị trường quốc tế.

Global Leaders và cách tiếp cận từ chiến lược dài hạn

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Global Leaders là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm của ROX Group, kế thừa nền tảng từ các chương trình phát triển lãnh đạo như Leading the Way và Leader Sharing, đồng thời được thiết kế chuyên sâu hơn theo hướng quy hoạch, đánh giá và phát triển nhân tài gắn với các vị trí lãnh đạo mục tiêu.

Định hướng này cũng phản ánh chiến lược phát triển con người mà ROX theo đuổi nhiều năm qua. Thay vì đầu tư vào các chương trình đào tạo riêng lẻ, tập đoàn xây dựng một hệ thống phát triển nhân tài xuyên suốt, từ nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực số, đến quy hoạch đội ngũ kế cận, phát triển lộ trình nghề nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Một hoạt động trong chuỗi chương trình phát triển đội ngũ lãnh đạo của ROX Group

Điểm khác biệt của Global Leaders nằm ở cách tiếp cận theo vị trí kế nhiệm cụ thể. Mỗi ứng viên không chỉ tham gia một chương trình đào tạo lãnh đạo, mà được định hướng theo một lộ trình phát triển cá nhân hóa, gắn với tiêu chuẩn năng lực, yêu cầu trải nghiệm thực tiễn và mức độ sẵn sàng cho các vị trí mục tiêu trong tương lai, đặc biệt là vai trò Giám đốc Công ty tại thị trường quốc tế.

Trong lộ trình này, ứng viên sẽ được phát triển thông qua các cấu phần như đào tạo chuyên sâu, giao nhiệm vụ phát triển, luân chuyển, trải nghiệm thực tiễn tại thị trường quốc tế, cùng sự đồng hành của Mentor, Coach và Ban lãnh đạo cấp cao. Cách tiếp cận này cho thấy ROX Group không chỉ tìm kiếm nhân sự tiềm năng, mà đang xây dựng một hệ thống kế nhiệm bài bản nhằm chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo có năng lực dẫn dắt tổ chức trong hành trình phát triển toàn cầu.

Global Leaders hướng tới phát triển năng lực lãnh đạo thông qua các bài toán quản trị và dự án kinh doanh gắn với thực tiễn

Ở cấp độ chiến lược, Global Leaders được kỳ vọng xây dựng một lực lượng lãnh đạo có khả năng vận hành tổ chức trong môi trường quốc tế, chuyển hóa định hướng phát triển của Tập đoàn thành kết quả kinh doanh cụ thể tại từng quốc gia và kiến tạo những giá trị tăng trưởng mới cho Tập đoàn.

Song song với lộ trình phát triển, ROX cũng xây dựng một hệ thống chế độ khác biệt, vượt trội nhằm tạo nên nền tảng vững chắc để đội ngũ lãnh đạo yên tâm đồng hành cùng chiến lược phát triển toàn cầu của doanh nghiệp.

Ông Trần Xuân Quảng, Chủ tịch HĐQT ROX Group, cho biết: "Sau 3 thập kỷ phát triển, điều ROX Group hướng tới không chỉ là mở rộng quy mô hoạt động, mà còn xây dựng một hệ thống có khả năng phát triển bền vững qua nhiều thế hệ lãnh đạo. Quốc tế hóa đặt ra những yêu cầu mới về năng lực quản trị và khả năng thích ứng. Global Leaders được triển khai như một bước chuẩn bị dài hạn để hình thành đội ngũ lãnh đạo có thể tiếp nối chiến lược phát triển của Tập đoàn, không chỉ cho hôm nay mà cho cả những chặng đường phía trước".

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt hướng tới thị trường quốc tế, việc chuẩn bị lớp lãnh đạo kế cận không còn là câu chuyện của riêng bộ phận nhân sự, mà trở thành một năng lực quản trị cốt lõi. Những chương trình như Global Leaders cho thấy cách một doanh nghiệp lựa chọn đầu tư vào con người như một phần của chiến lược tăng trưởng dài hạn, nhằm bảo đảm hành trình mở rộng được tiếp nối bởi những thế hệ lãnh đạo có đủ năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn để dẫn dắt trong giai đoạn phát triển mới.