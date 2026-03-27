Quốc tế học - ngành học của những ‘công dân toàn cầu’

Trong bối cảnh đó, RMIT Việt Nam chính thức đưa chương trình Cử nhân Quốc tế học vào giảng dạy tại Việt Nam sau thành công của chương trình tại RMIT Australia.

Hiểu đúng về quốc tế học

Việc hiểu đúng về ngành quốc tế học rất quan trọng bởi có nhiều lĩnh vực liên quan đến quốc tế học như ngôn ngữ, quan hệ quốc tế hay ngoại giao. Ngôn ngữ là chìa khóa trong truyền thông và quan hệ đối ngoại. Quan hệ quốc tế tập trung nhiều vào quan hệ kinh tế, địa chính trị giữa các quốc gia. Còn ngoại giao liên quan đến chính sách đối ngoại của một quốc gia cụ thể. Trong khi đó, quốc tế học là khoa học liên ngành, chú trọng vào quy trình, hệ thống quốc tế, chính sách cùng những giải pháp cho những thách thức toàn cầu dựa trên nền tảng là sự hiểu biết văn hóa, ngôn ngữ và cộng đồng. Quốc tế học bao hàm ngôn ngữ, quan hệ quốc tế và ngoại giao, hướng đến sự hiểu biết về thế giới một cách thực tiễn, có hệ thống, giúp người học nhìn thế giới một cách bao quát và đa chiều. Điều này giúp sinh viên có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng, sở thích của mình dù bước vào ngành Quốc tế học với thế mạnh ban đầu là ngôn ngữ hay đam mê về phát triển xã hội và quan tâm những vấn đề mang tính toàn cầu.

Với đặc điểm trên, cơ hội nghề nghiệp dành cho những cử nhân quốc tế học trải rộng trong nhiều lĩnh vực và nhiều loại hình tổ chức, từ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ đến cơ quan lãnh sự, ngoại giao, truyền thông - báo chí,… trong nước lẫn quốc tế. Các vị trí phổ biến bao gồm chuyên viên đối ngoại, phát triển thị trường, quản lý dự án, quản lý báo chí, biên tập viên, chuyên viên truyền thông, xúc tiến thương mại, biên dịch và phiên dịch...

Cử nhân quốc tế học: học về thế giới tại Việt Nam

RMIT Việt Nam sẽ chính thức ra mắt chương trình Cử nhân Quốc tế học tại Việt Nam vào tháng 10.2026. Chương trình có cấu trúc linh hoạt thông qua sự kết hợp giữa 3 chuyên ngành chính (major) và 9 chuyên ngành phụ (minor) cùng nhiều môn học tự chọn khác nhau. Các chuyên ngành chính bao gồm: Ngôn ngữ và quan hệ quốc tế, Phát triển và công bằng xã hội, Biên dịch và phiên dịch. Sinh viên có thể lựa chọn để tập trung phát triển kiến thức, kỹ năng vào một lĩnh vực với chuyên ngành chính và mở rộng năng lực sang một lĩnh vực có liên quan. Với cử nhân Quốc tế học tại RMIT, sinh viên có thể lựa chọn kết hợp hai chuyên ngành chính hoặc một chuyên ngành chính cùng với các chuyên ngành phụ.

Sinh viên RMIT trong vai trò phiên dịch cabin với thiết bị và công nghệ hiện đại tại trường

Sự linh hoạt trong cấu trúc chương trình mang lại cho sinh viên cơ hội mở và sự chủ động khi họ không phải chọn duy nhất một ngành nghề ngay từ đầu, mà chú trọng xây dựng nền tảng đủ linh hoạt để thích ứng cho tương lai.

Nói về triển vọng của ngành mới, TS Lê Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm bộ môn Quốc tế học, RMIT Việt Nam cho biết "Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng quốc tế mới và cần những cử nhân có khả năng thấu hiểu các hệ thống toàn cầu, khả năng làm việc xuyên biên giới và ứng phó với những biến đổi phức tạp. Chương trình cử nhân Quốc tế học trang bị cho sinh viên khả năng trở thành người kiến tạo kết nối, gắn kết các nền văn hoá, các tổ chức, ý tưởng và cơ hội trong những bối cảnh quốc tế khác nhau".

Với những người trẻ quan tâm đến các vấn đề toàn cầu, việc hiểu rõ cách tiếp cận của ngành học và cấu trúc chương trình Cử nhân Quốc tế học sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong định hướng tương lai. Ngoài chương trình chuẩn quốc tế cùng cơ hội học tập tại hơn 200 trường đại học đối tác trên toàn cầu, sinh viên ngành Quốc tế học tại RMIT được trải nghiệm môi trường quốc tế trong suốt thời gian học, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng viên và cộng đồng sinh viên. Bên cạnh đó là các hoạt động gắn kết với thực tiễn cùng doanh nghiệp, tham gia dự án và các cuộc thi trong nước và quốc tế giúp sinh viên vừa cọ xát thực tế vừa phát triển kỹ năng.

Sinh viên RMIT được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, từ chương trình đào tạo đến cơ sở vật chất và cộng đồng giảng viên, sinh viên

Nhằm giúp cha mẹ và các em học sinh trước ngưỡng cửa đại học có cái nhìn cận cảnh về ngành học mới này, RMIT Việt Nam thực hiện buổi Tọa đàm trực tuyến "Cử nhân Quốc tế học: từ đam mê đến sự nghiệp toàn cầu" với sự tham dự của TS. Lê Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm bộ môn cùng các khách mời đặc biệt.

Tọa đàm trực tuyến: "Cử nhân Quốc tế học – Từ đam mê đến sự nghiệp toàn cầu"

Thời gian: 9.00 - 10.00, chủ nhật, 5.4.2026

Đăng ký tham dự miễn phí: Cử nhân Quốc tế học - Từ đam mê đến sự nghiệp toàn cầu - RMIT University