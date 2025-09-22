Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Quốc Thiên hé lộ lý do chọn Bùi Công Nam góp mặt 'SKYNote 2025'

Diệu Tú
22/09/2025 20:45 GMT+7

Tiếp nối thành công 'SKYNote 2024', Quốc Thiên tự tin bước vào một hành trình mới mang tên 'SKYNote 2025: The Reflection'. Trong khuôn khổ concert lần này, bên cạnh khách mời Hồ Ngọc Hà và Mono, sự xuất hiện của Bùi Công Nam gây chú ý.

Dàn 'anh tài' đến thảm đỏ mừng Quốc Thiên

Chiều 22.9, họp báo công bố dự án Quốc Thiên live concert SKYNote 2025: The Reflection diễn ra trong không khí ấm cúng tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ thân thiết như Lệ Quyên, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy cùng nhiều gương mặt từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai gồm Thiên Minh, HuyR, Jun Phạm, Anh Duy, Kay Trần, Strong, Phan Đinh Tùng... Tất cả cùng góp mặt để chúc mừng và ủng hộ nam ca sĩ trong dự án đặc biệt này.

Quốc Thiên hé lộ lý do chọn Bùi Công Nam góp mặt SKYNote 2025 - Ảnh 1.

Dàn anh tài HuyR, Jun Phạm, Thiên Minh xuất hiện tại họp báo giới thiệu live concert SKYNote 2025: The Reflection

ẢNH: KIENGCAN TEAM

Được biết, Quốc Thiên đã mời Hồ Ngọc Hà, Mono và Bùi Công Nam tham gia live concert lần này. Nếu Hồ Ngọc Hà đại diện cho sự cuốn hút, Mono mang đến sự tươi mới, thì Bùi Công Nam lại đại diện cho sự chân thành, giản dị và giàu chiều sâu. Quốc Thiên cho biết, lý do anh mời Bùi Công Nam không chỉ vì mối quan hệ thân thiết từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, mà còn vì những giá trị âm nhạc đồng điệu mà cả hai cùng theo đuổi: mộc mạc, tinh tế và giàu nội lực.

Quốc Thiên hé lộ lý do chọn Bùi Công Nam góp mặt SKYNote 2025 - Ảnh 2.

Quốc Thiên và Bùi Công Nam cùng xuất hiện, chia sẻ về sự kết hợp trong SKYNote 2025

ẢNH: KIENGCAN TEAM

Trong SKYNote 2025, chủ đề Reflection được xây dựng như một hành trình hai chiều, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng soi chiếu tâm hồn. Chính trong hành trình này, âm nhạc của Bùi Công Nam đóng vai trò như một luồng gió mát, cân bằng cùng hiệu ứng thị giác sân khấu mang lại. Những ca khúc của anh, vốn nổi tiếng với giai điệu gần gũi và ca từ sâu sắc, chạm tới trái tim khán giả, tạo nên những khoảnh khắc lắng đọng, chân thật nhất. Chia sẻ về sự lựa chọn của mình, Quốc Thiên cho biết: “Tôi tin rằng khi khán giả nghe Nam hát, họ sẽ tìm thấy một phần nào đó câu chuyện của chính mình. Sự kết hợp giữa hai chúng tôi sẽ mang đến một sự đối thoại chân thành và ấm áp, giúp khán giả cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc”.

Trước câu hỏi liệu việc lựa chọn khách mời giới hạn có khiến các anh tài thân thiết khác “chạnh lòng”, Quốc Thiên thẳng thắn bày tỏ: “Đây là điều tôi đã cân nhắc và chọn lọc để mang đến những phần trình diễn đắt giá nhất. Các anh em đều thông cảm và chắc chắn sẽ đến ủng hộ. Ngoài những khách mời đã công bố, tôi còn chuẩn bị một vài khách mời bí ẩn để tạo bất ngờ cho khán giả”.

Với sự tham gia của Hoài Sa và SlimV ở vai trò giám đốc âm nhạc, cùng với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và chuyên gia ánh sáng Long Kenji, chương trình dự kiến sẽ mang đến một trải nghiệm toàn diện, vừa bùng nổ thị giác vừa lắng đọng cảm xúc.

Quốc Thiên hé lộ lý do chọn Bùi Công Nam góp mặt SKYNote 2025 - Ảnh 3.

Nam ca sĩ Quốc Thiên tại họp báo giới thiệu chủ đề The Reflection cho concert SKYNote 2025

ẢNH: KIENGCAN TEAM

SKYNote 2025 là tuyên ngôn về sự trưởng thành và kiên trì của Quốc Thiên. Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh không chỉ là một ca sĩ trình diễn mà đã trở thành một nghệ sĩ có khả năng kiến tạo dự án, biến âm nhạc thành công cụ đối thoại và gắn kết. “Âm nhạc không chỉ để hát, mà còn để kể câu chuyện và để soi chiếu chính mình”, Quốc Thiên khẳng định.

Xem thêm bình luận