Quốc Thiên thi show âm nhạc, mong muốn đối đầu BinZ, Soobin Hoàng Sơn

Quốc Thiên xác nhận tham gia show âm nhạc quy tụ nhiều nam nghệ sĩ NSX

Trưa 21.5, Quốc Thiên là một trong bốn nam nghệ sĩ tiếp theo được tiết lộ góp mặt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ 36 tuổi cũng chia sẻ hình ảnh của chương trình và bày tỏ sự hào hứng, phấn khích: "Náo nhiệt lên!".

Thông tin giọng ca Mong manh tình về tham gia show âm nhạc kể trên không khiến khán giả bất ngờ bởi nhiều ngày qua, dân tình đã bàn tán xôn xao về những cái tên này sau khi ê kíp tung ra những "manh mối" về loạt nghệ sĩ sắp lộ diện. Dẫu vậy, khán giả vẫn tích cực ủng hộ sự trở lại đặc biệt của quán quân Vietnam Idol. Hiện người hâm mộ đang mong chờ được thưởng thức giọng hát nội lực, cuốn hút của nam ca sĩ bên cạnh những màn trình diễn mới mẻ, độc đáo khi anh phải biểu diễn trong đội hình nhóm nhạc.

Chia sẻ về việc tham gia chương trình quy tụ loạt nam nghệ sĩ tên tuổi, đa tài, Quốc Thiên cho biết anh háo hức gặp gỡ các "anh tài" khác để được kết hợp, tạo nên những tiết mục đặc biệt. Chủ nhân hit Chia cách bình yên cũng bày tỏ mong muốn được đối đầu, kết hợp với loạt nghệ sĩ không cùng màu sắc với mình. Tùng Dương, Quang Linh, Soobin Hoàng Sơn, BinZ và BB Trần là những cái tên mà nam ca sĩ nghĩ đến.

Cường Seven, Hà Lê và Kay Trần (từ trái sang) cũng xác nhận tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Hiện khán giả đang đồn đoán về những những cái tên còn lại chưa được nhà sản xuất công bố NSX

Cùng với Quốc Thiên, ba nam nghệ sĩ mới được nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai công bố cũng gây chú ý không kém: ca sĩ Cường Seven, rapper - biên đạo Hà Lê và ca sĩ Kay Trần.

Sự xuất hiện của Cường Seven khiến nhiều khán giả phấn khích và kỳ vọng anh sẽ có màn trở lại bùng nổ. Nam ca sĩ vốn là một trong những thành viên đầu tiên của SpaceSpeakers - tổ đội hip hop hàng đầu Việt Nam; có sở trường về vũ đạo, âm nhạc, sở hữu nhiều bản hit đình đám một thời. Về việc tái xuất qua Anh trai vượt ngàn chông gai, nghệ sĩ 8X cho biết: "Tôi muốn thể hiện cá tính âm nhạc và phong cách của Cường Seven trong năm 2024". Anh thừa nhận mình háo hức xen lẫn hồi hộp khi trình diễn bên cạnh những tên tuổi có nhiều phong cách khác nhau và không biết bản thân có làm tốt hay không. Cường Seven cũng hé lộ tiết mục solo của mình sẽ là một ca khúc tự sáng tác.

Còn với Hà Lê, nam rapper - biên đạo đa tài này cho biết khi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng ra mắt tại Việt Nam, anh đã mong muốn có một chương trình tương tự dành cho nghệ sĩ nam nên khi nhận được lời mời từ Anh trai vượt ngàn chông gai, anh đồng ý ngay. "Tôi mong muốn được trải nghiệm, giao lưu nhiều hơn với tất cả các nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam", Hà Lê bày tỏ.

Với việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Kay Trần khẳng định mình đã sẵn sàng thử thách bản thân với những điều mới mẻ và trình diễn trên sân khấu với đội hình nhóm nhạc. Với khả năng vũ đạo và sáng tác sẵn có, giọng ca Phía sau em được dự đoán sẽ trở thành nhân tố "đáng gờm" tạo nên các tiết mục bùng nổ bên cạnh loạt nghệ sĩ đa tài.