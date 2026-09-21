Quốc Thiên tiết lộ tính cách thật sau sân khấu

Quốc Thiên: Ở nhà tôi rất ít nói

Sau Bùi Công Nam và Dương Edward, Quốc Thiên là khách mời tiếp theo của Nam Long Experience 2026. Tại sự kiện, Quốc Thiên mang đến những ca khúc như Kẻ say tình, Hoa và váy, Một đêm say... Bên cạnh các tiết mục, Quốc Thiên còn có dịp giao lưu với người hâm mộ thông qua các trò chơi.

Quốc Thiên lần đầu tổ chức Meet & Greet, tâm sự với khán giả về công việc và cuộc sống của mình ẢNH: BTC CUNG CẤP

Giữa các phần trình diễn, Quốc Thiên dành thời gian để tâm sự với khán giả về công việc và cuộc sống của mình. "Ở nhà, tôi rất ít nói nhưng khi ra đường đi công việc hoặc đi hát thì tôi nói rất nhiều. Ngày xưa, tôi là đứa ít nói và còn bị nhận xét là ca sĩ nói dở, thiếu duyên dáng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vì mình được khán giả yêu thích rồi nên mình nói gì cũng được mọi người yêu thích. Chứ cách nói chuyện của tôi vẫn khá giống ngày xưa, chỉ là mình được yêu mến nhiều hơn thôi", giọng ca Hoa và váy bộc bạch.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Quốc Thiên thừa nhận mình không cố gồng để chạy theo xu hướng mà đánh mất "cái tôi" của mình trong âm nhạc. Anh vẫn theo đuổi thể loại ballad và thỉnh thoảng remix những bản hit để khuấy động sân khấu, thay vì thay đổi phong cách của mình. Nam ca sĩ cũng vui mừng vì sau nhiều năm nỗ lực, các bài hát của mình đều được khán giả đón nhận. Còn việc hát cover là cách Quốc Thiên muốn giúp tác phẩm lan tỏa mạnh mẽ và vòng đời của nó được kéo dài hơn. Đối với anh, việc những bản cover được yêu mến là điều may mắn.

Quốc Thiên mang đến không khí lãng mạn qua tiết mục Hoa và váy ẢNH: BTC CUNG CẤP

Ở thời điểm hiện tại, Quốc Thiên thấy rằng mình không cần phải thay đổi điều gì, thay vào đó anh cố gắng hơn nữa trong nghề. Anh cho biết: "Với khối lượng công việc hiện nay và tình yêu thương của khán giả, tôi cần cố gắng hơn nữa. Nếu có thay đổi thì đó là mình phải hát hay hơn, nhiều năng lượng và tìm ra nhiều bản hit hơn nữa". Song song đó, giọng ca 8X mong rằng mình sẽ giữ được năng lượng và sự nhiệt huyết càng lâu càng tốt để duy trì tần suất hoạt động nghệ thuật đều đặn.