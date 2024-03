Quốc vương Campuchia bổ nhiệm em gái, em họ làm thượng nghị sĩ

Ông Thomico và bà Arunrasmy là 2 thượng nghị sĩ được Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Tờ Khmer Times ngày 7.3 đưa tin Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã bổ nhiệm em gái ông là bà Norodom Arunrasmy, cùng hoàng thân Sisowath Thomico làm thượng nghị sĩ.

Theo Bộ trưởng cao cấp phụ trách Hoàng cung Campuchia Kuy Sophal, việc bổ nhiệm phù hợp với Luật về Bầu cử thượng nghị sĩ. Ông xác nhận quyết định trên, nhưng cho biết quốc vương vẫn chưa ban chiếu chỉ liên quan.

Cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 diễn ra vào ngày 25.2. Thượng nghị sĩ Sok Eysan cho biết thượng viện khóa mới có thể chính thức bắt đầu hoạt động khi quốc vương triệu tập cuộc họp đầu tiên của tất cả các thành viên mới được bầu.

"Số lượng thượng nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới này không thay đổi, nhưng nhiệm kỳ mới này có 3 thượng nghị sĩ đối lập, trong khi ở nhiệm kỳ thứ 4 không có thành viên nào của phe đối lập", theo ông Sok Eysan.

Theo kết quả chính thức được Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) công bố hôm 5.3, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành được 55 ghế, đảng Ý chí Khmer (KWP) có 3 ghế, trong khi đảng bảo hoàng Funcinpec và Đảng Quyền lực Khmer (KPP) không giành được ghế, dù giành được một số phiếu bầu.

Thượng viện gồm 62 nghị sĩ, trong đó 58 người do các ủy viên hội đồng cấp xã và đại biểu quốc hội bầu ra, 2 người do quốc hội đề cử và 2 người do quốc vương bổ nhiệm. Theo Luật Bầu cử Thượng viện, quốc vương có thể tùy ý bổ nhiệm các thành viên hoàng gia hoặc các chức sắc cao cấp làm thượng nghị sĩ.

Các thượng nghị sĩ được quốc hội đề cử là ông Sok Eysan và cố vấn chính phủ Heng Halim. Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Mam Bun Neang cho biết cựu Chủ tịch CPP kiêm cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ là tân chủ tịch thượng viện, thay thế ông Say Chhum.

Ông Hun Sen (72 tuổi) là thượng nghị sĩ từ khu vực 3 thuộc tỉnh Kandal. Vào tháng 8.2023, ông là người ra quy định giới hạn tuổi tranh cử thượng viện là 74.