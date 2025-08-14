Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan sắp thăm Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
14/08/2025 17:11 GMT+7

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 18 - 22.8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Ngày 14.8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 - 22.8.

Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan sắp thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

ẢNH: BNG

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bhutan phát triển tích cực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19.1.2012. 

Về chính trị - ngoại giao, Việt Nam và Bhutan duy trì trao đổi đoàn. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, thời gian qua, hai nước đã nỗ lực tăng kim ngạch thương mại hai chiều. Việt Nam đã xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Bhutan như gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, hàng hóa khác.

Hai nước phối hợp tốt, ủng hộ lẫn nhau và tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, Liên minh Nghị viện thế giới (AIPA), Hội đồng Nghị viện châu Á (APA)... cũng như trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. 

Hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác được đánh giá là còn nhiều tiềm năng, dư địa để mở rộng hơn nữa, nhất là trong nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh...

Theo bà Hằng, trong chuyến thăm, Quốc vương Bhutan sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các hoạt động quan trọng khác.

