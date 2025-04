Quý 1, TP.HCM chỉ có 619 căn hộ mới mở bán

Lượng cung mới này tạo nên tổng nguồn cung sơ cấp chỉ hơn 4.200 căn hộ được mở bán trong quý 1. Tuy nhiên, toàn thị trường chỉ có 689 căn hộ được khách hàng đặt mua, với tỷ lệ hấp thụ khiêm tốn là 16%.

Khi đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng và trở ngại pháp lý, cả chủ đầu tư và người mua đều mở rộng ranh giới của mình sang các khu vực vệ tinh để nắm bắt cơ hội đầu tư.

Trong khi đó, ngày càng nhiều khách hàng tìm mua nhà trên thị trường thứ cấp, đặc biệt là các dự án đã được giải quyết vấn đề pháp lý gần đây.

TP.HCM cả quý 1 chỉ có 619 căn hộ mới mở bán ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tương tự như TP.HCM, Hà Nội cũng trải qua giai đoạn chững lại sau tết khi nguồn cung mới trong quý 1 duy trì ở mức vừa phải. Nguồn cung mới đạt khoảng 3.100 căn, giảm 60% so với quý trước và 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nguồn cung sơ cấp ở thị trường Hà Nội là 4.700 căn, trong đó 56% căn hộ được hấp thụ, tương đương khoảng 2.650 căn. Khi các dự án sơ cấp vẫn ở mức giá cao hơn, kết hợp với các căn hộ thứ cấp đa dạng, người mua chuyển sang thị trường thứ cấp và thị trường các tỉnh lân cận với mức giá vừa phải và giá trị tốt nhờ cơ sở hạ tầng đang được đẩy nhanh.

Trong quý này, giá sơ cấp tại TP.HCM vẫn ổn định ở mức 3.648 USD/m2 do thị trường diễn biến chậm khi thiếu nguồn cung. Giá sơ cấp tại Hà Nội thu hẹp tốc độ tăng xuống còn 6% so với quý trước, đạt 3.083 USD/m2 do cạnh tranh từ thị trường thứ cấp của các dự án mở bán năm ngoái.

Các quý còn lại của năm 2025, dự kiến có khoảng 5.900 căn hộ mới gia nhập thị trường căn hộ tại TP.HCM trong khi Hà Nội dự kiến sẽ đạt hơn 14.400 căn.

Trong 3 năm tới, TP.HCM ước tính sẽ có thêm khoảng 56.000 căn, tương đương với lượng cung dự kiến của Hà Nội.

Nhu cầu được dự báo là sẽ phục hồi ở cả hai thị trường sau khi chạm đáy vào năm 2023 trong khi giá bán tăng đều nhờ nguồn cung mở rộng ra các khu vực ngoại thành đa dạng hơn và giá cả phải chăng hơn.

Đến năm 2028, giá bán trung bình của TP.HCM dự kiến sẽ duy trì ở mức gần 4.300 USD/m2 trong khi giá bán của Hà Nội có khả năng đạt khoảng 3.500 USD/m2.

"Thị trường căn hộ tại cả TP.HCM và Hà Nội đang phục hồi chậm vì nguồn cung mới vẫn còn hạn chế trong quý 1/2025. Trong khi nhu cầu chậm, các dự án uy tín vẫn đạt doanh số bán hàng tích cực, đặc biệt là ở các khu vực vệ tinh, vì người mua tìm kiếm các lựa chọn hợp túi tiền hơn trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung và trở ngại pháp lý. Trong tương lai, dự kiến cả hai thị trường đều sẽ phục hồi và được thúc đẩy bởi khuôn khổ pháp lý hoàn thiện và sự phát triển của nhiều dự án hạ tầng", ông Sơn Hoàng, Phó giám đốc Định giá và Tư vấn, Knight Frank Việt Nam cho biết.