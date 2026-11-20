Quy chuẩn camera an ninh mới có yêu cầu gì?

Quy chuẩn camera mới tập trung vào một số yêu cầu chính:

Mật khẩu: Mỗi thiết bị cần có mật khẩu riêng hoặc yêu cầu đổi mật khẩu khi cài đặt lần đầu.

Bảo mật dữ liệu: Camera cần hỗ trợ mã hóa dữ liệu truyền tải, đóng các cổng kết nối không cần thiết để bảo vệ thông tin.

Quản lý lỗ hổng: Nhà sản xuất phải công bố kênh tiếp nhận báo lỗi và cung cấp bản cập nhật bảo mật.

Chứng nhận hợp quy: Sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng phải thực hiện chứng nhận, công bố theo quy định.

Nhà bán lẻ cần chuẩn bị gì?

Nhà bán lẻ cần kiểm tra hồ sơ hợp quy, tài liệu kỹ thuật của từng model và rà soát danh mục camera đang kinh doanh. Với sản phẩm còn thiếu giấy tờ, cần xác minh lại với nhà phân phối. Đồng thời, cập nhật quy trình tư vấn, hướng dẫn đổi mật khẩu, quản lý tài khoản và cập nhật firmware chính thức.

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