Quy định 4 mức giới hạn khí thải xe máy, mô tô có hiệu lực từ 30.6

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã ban hành Thông tư số 92/2025 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe máy, mô tô tham gia giao thông đường bộ. Ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT).

Siết khí thải mô tô, xe máy để giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường ẢNH: T.N

Theo thông tư này, lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, QCVN 99:2025/BNNMT do Cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định trước khi ban hành.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số khí thải của xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ, bao gồm carbon monoxit (CO); hydrocarbon (HC).

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy chuẩn này quy định mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số HC, CO trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, bao gồm: mức 1, mức 2, mức 3 và mức 4.

Quy định cho tiết 4 mức khí thải đối với ô tô, xe gắn máy ẢNH: P.H

Theo quy định, việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thiết bị đo khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN 103:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, phương pháp đo khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp đo khí thải do Bộ Xây dựng ban hành.