Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quy định 4 mức giới hạn khí thải xe máy, mô tô có hiệu lực từ 30.6

Phan Hậu
Phan Hậu
09/01/2026 15:47 GMT+7

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe máy, mô tô tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 30.6.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã ban hành Thông tư số 92/2025 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe máy, mô tô tham gia giao thông đường bộ. Ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT).

Quy định 4 mức giới hạn khí thải xe máy, mô tô có hiệu lực từ 30.6- Ảnh 1.

Siết khí thải mô tô, xe máy để giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường

ẢNH: T.N

Theo thông tư này, lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, QCVN 99:2025/BNNMT do Cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định trước khi ban hành.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số khí thải của xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ, bao gồm carbon monoxit (CO); hydrocarbon (HC).

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy chuẩn này quy định mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số HC, CO trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, bao gồm: mức 1, mức 2, mức 3 và mức 4.

Quy định 4 mức giới hạn khí thải xe máy, mô tô có hiệu lực từ 30.6- Ảnh 2.

Quy định cho tiết 4 mức khí thải đối với ô tô, xe gắn máy

ẢNH: P.H

Theo quy định, việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải được thực hiện bởi cơ sở kiểm định khí thải được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thiết bị đo khí thải xe mô tô, xe gắn máy phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN 103:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, phương pháp đo khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp đo khí thải do Bộ Xây dựng ban hành.

Tin liên quan

Sẽ có 3.000 cơ sở kiểm định khí thải xe máy

Sẽ có 3.000 cơ sở kiểm định khí thải xe máy

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết việc kiểm định khí thải xe máy giai đoạn đầu có thể xảy ra ùn tắc do nhu cầu lớn.

Khám phá thêm chủ đề

khí thải xe máy kiểm soát khí thải mô tô Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận