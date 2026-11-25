Chuyển chứng từ, hồ sơ sang dạng dữ liệu điện tử

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính đến ngày 29.10, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đã đạt 1.001,30 tỉ USD. Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu.

Tại hội thảo chuyên đề "Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp" do Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ngày 25.11, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD, đánh giá, quy mô xuất nhập khẩu càng lớn thì yêu cầu về minh bạch, chính xác và tuân thủ càng cao.

Đáng chú ý, khuôn khổ pháp lý đang có những chuyển biến quan trọng. Điển hình là từ ngày 1.3.2027, luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hải quan sẽ có hiệu lực.

Giới thiệu nội dung đáng chú ý tại luật, bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế (Cục Hải quan), cho biết luật được ban hành với một số điểm mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, liên quan việc thực hiện Nghị quyết 57.

Bà Dương Thị Khuyên, đại diện Ban Pháp chế (Cục Hải quan), giới thiệu nội dung luật Hải quan sửa đổi 2026

Nội dung mới có tính lan tỏa nhất là việc chuyển chứng từ, hồ sơ hải quan sang dạng thông điệp dữ liệu điện tử. Đối với hồ sơ, giấy tờ đã có trên hệ thống một cửa quốc gia, cơ quan hải quan sẽ không yêu cầu doanh nghiệp nộp lại.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ điện tử mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Hoạt động quản lý được thay đổi theo hướng tự động hóa, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ.

"Việc chuyển chứng từ, hồ sơ hải quan sang dạng thông điệp dữ liệu điện tử để chuyển từ mô hình hải quan điện tử hiện nay sang mô hình hải quan số. Bộ Tài chính đã phê duyệt dự án hải quan số và Cục Hải quan đang khẩn trương triển khai. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành, được đưa vào thử nghiệm ngày 31.12.2028", bà Khuyên nói.

Nhóm nội dung đáng chú ý tiếp theo liên quan đến kho ngoại quan và địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS). Bà Khuyên cho biết, trước đây, hàng hóa được lưu trong kho ngoại quan trong thời hạn 12 tháng. Nếu muốn lưu lâu hơn, doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn. Luật lần này bớt đi thủ tục gia hạn, việc lưu kho sẽ là 24 tháng. Như vậy, cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan đều giảm được thủ tục liên quan đến gia hạn.

Tương tự, đối với địa điểm thu gom hàng lẻ, thời hạn lưu hàng trước đây là 90 ngày và có thể gia hạn một lần thêm 90 ngày. Luật lần này quy định thời hạn lưu hàng là 180 ngày, bỏ thủ tục xin gia hạn. Đối với hoạt động báo cáo của kho, luật cũng giảm các báo cáo và tăng cường kết nối, trao đổi thông tin qua hệ thống công nghệ thông tin.

Bổ sung phương thức quản lý theo mức độ tuân thủ

Liên quan các điều kiện kinh doanh về dịch vụ, để phù hợp với luật Đầu tư, luật Hải quan sửa đổi đã bỏ quy định về điều kiện đối với đại lý và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Luật bổ sung một số địa điểm được thành lập kho bãi như khu thương mại tự do, trung tâm logistics, khu công nghệ số tập trung, cụm công nghiệp.

Đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, luật bổ sung quy định về vị trí đặt địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế, đồng thời làm rõ khái niệm địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế. Luật cũng sửa đổi khái niệm kho ngoại quan.

Về phương thức quản lý, hiện nay, cơ quan hải quan áp dụng hai hình thức quản lý đối với hai nhóm doanh nghiệp. Nhóm được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên được hưởng nhiều ưu tiên về thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ, chứng từ. Nhóm doanh nghiệp còn lại thực hiện theo các thủ tục thông thường.

Luật Hải quan sửa đổi 2026 đã bổ sung phương thức quản lý theo mức độ tuân thủ nhằm thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ rủi ro. Doanh nghiệp tuân thủ tốt sẽ được tạo thuận lợi hơn trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Hoạt động kiểm tra sau thông quan cũng được thực hiện dựa trên quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ. Cơ quan hải quan sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để lựa chọn đối tượng kiểm tra và thực hiện các hoạt động quản lý khác.

"Cơ quan hải quan rất mong muốn các doanh nghiệp sớm cập nhật nội dung mới của luật; quan tâm theo dõi các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành", bà Khuyên nhấn mạnh.