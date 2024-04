Quy định mới về đào tạo lái xe hạng B1, B2, C áp dụng từ ngày 1.6.2024

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) vừa ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT (Thông tư 05) sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Bên cạnh những thay đổi về việc sử dụng, thu hồi bằng lái xe… Thông tư 05 cũng có một số quy định mới về khối lượng chương trình, thời gian cũng như các bài kiểm tra với chương trình đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C. Do đó, người dân có kế hoạch học, thi lấy giấy phép lái xe hạng B1, B2, C cần chú ý.



Bắt đầu từ ngày 1.6.2024 tới đây, chương trình đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2, C sẽ có một số điều chỉnh thay đổi Bá Hùng

Dưới đây là quy định mới về đào tạo lái xe hạng B1, B2, C theo Thông tư 05 do Bộ GTVT ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.6.2024:

1. Kiểm tra đào tạo các hạng xe B1, B2 và C theo quy định mới

Theo quy định mới tại Điều 13, Thông tư 05/2024 bắt đầu từ ngày 1.6 tới đây, học viên học giấy phép lái xe các hạng B1, B2 và C sẽ có hai kỳ kiểm tra lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần kiểm tra khi kết thúc môn học lý thuyết sẽ theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyết (nội dung bộ câu hỏi gồm các môn học: Pháp luật giao thông đường bộ; Cấu tạo và sửa chữa thông thường; Nghiệp vụ vận tải; Đạo đức, văn hóa giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia và phòng chống cháy nổ, cứu nạn và cứu hộ khi tham gia giao thông) và mô phỏng các tình huống giao thông.

Phần kiểm tra khi kết thúc môn học thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến/lùi hình chữ chi và lái xe trên đường Bá Hùng

Phần kiểm tra khi kết thúc môn học thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến/lùi hình chữ chi và lái xe trên đường. Sau khi học viên đạt đủ điểm theo yêu cầu của kì thi sát hạch thì, trung tâm đào tạo sẽ xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ đào tạo cho học viên.

2. Khối lượng chương trình, phân bổ thời gian đào tạo các hạng xe B1, B2, C

Cùng với nội dung hai kỳ kiểm tra lý thuyết và thực hành, theo khoản 2, Điều 13, Thông tư 05/2024 khối lượng chương trình, phân bổ thời gian đào tạo các hạng xe B1, B2, C cũng có sự thay đổi, cụ thể:

Khối lượng chương trình, phân bổ thời gian đào tạo các hạng xe B1, B2, C

Như vậy, so với Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đang áp dụng, Thông tư 05/2024 có nhiều điểm mới về khối lượng chương trình, phân bổ thời gian đào tạo các hạng xe B1, B2, C. Theo đó, Giảm 4 giờ học môn kỹ thuật lái xe; Bổ sung môn học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trong 4 giờ.

Bên cạnh đó, tổng số giờ thực hành cũng giảm. Cụ thể, từ ngày 1.6 tới đây tổng số giờ thực hành hạng xe B1 xe số tự động chỉ còn 68 giờ; Hạng xe B1 xe số cơ khí 84 giờ so với 420 giờ ở quy định cũ; Hạng xe B2 giảm còn 84 giờ so với 420 giờ ở quy định cũ; Hạng xe C giảm còn 94 giờ so với 752 giờ ở quy định cũ.

Thời gian đào tạo thực hành giảm xuống, do đó tổng thời gian đào tạo các hạng xe B1, B2 và C cũng đã được rút ngắn xuống so với trước đây, cụ thể: Hạng xe B1 xe số tự động giảm còn 204 giờ so với 476 giờ ở quy định cũ, xe số cơ khí giảm còn 220 giờ so với 556 giờ ở quy định cũ; Hạng xe B2 giảm còn 252 giờ so với 588 giờ ở quy định cũ và hạng C giảm còn 262 giờ so với 920 giờ ở quy định cũ.

Quy định mới về đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C thời gian đào tạo đã được rút ngắn đáng kể nhưng số môn học tăng lên Bá Hùng

Thời gian đào tạo được rút ngắn, tuy giảm các nội dung đào tạo đã có sự thay đổi để đảm bảo người học vẫn có đủ lượng kiến thức và kinh nghiệm để tham gia giao thông đường bộ trên thực tế, số lượng km người học phải thực hành chạy xe vẫn được giữ nguyên.

3. Quy định số lượng học viên tối đa trên 1 xe tập lái

Khoản 3, Điều 13, Thông tư 05/2024 cũng quy định rõ số học viên trên một xe tập lái. Cụ thể, với hạng B1, B2 là không quá 5 học viên và hạng C không quá 8 học viên.

Có thể thấy, với quy định mới về đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C thời gian đào tạo đã được rút ngắn đáng kể nhưng số môn học tăng lên. Do đó, đòi hỏi người học phải thật sự nghiêm túc, dành thời gian và công sức để luyện tập thực hành, ôn tập lý thuyết để có thể đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra sát hạch.