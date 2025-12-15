Quy định mới về hoạt động tạp chí, văn phòng đại diện báo chí tại địa phương

Tạp chí chỉ cập nhật tin tức về hoạt động cơ quan chủ quản

Luật Báo chí 2025 vừa được Quốc hội thông qua, hiệu lực từ 1.7.2026, quy định: tạp chí sản phẩm báo chí đăng tải tin, bài có tính chất chuyên biệt, chuyên ngành, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ theo tôn chỉ, mục đích; chỉ cập nhật tin tức, sự kiện về hoạt động, lĩnh vực hoạt động của cơ quan chủ quản; bao gồm tạp chí in và tạp chí điện tử.

Đây là quy định mới bổ sung nhằm phân định rạch ròi về phạm vi đưa tin giữa báo và tạp chí, khắc phục sự chồng lấn, tình trạng "báo hóa tạp chí" và "báo hóa tạp chí khoa học" hiện nay.

Luật Báo chí 2025 quy định tạp chí chỉ cập nhật tin tức về hoạt động cơ quan chủ quản ẢNH: NGỌC THẮNG

Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, báo chí in cập nhật thông tin các sự kiện, vấn đề trong đời sống tự nhiên và xã hội. Trong khi đó, tạp chí chỉ cung cấp thông tin về chuyên ngành, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ; chỉ cập nhật tin tức, sự kiện về hoạt động, lĩnh vực hoạt động của cơ quan chủ quản.

Còn tạp chí khoa học, thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động khoa học chuyên ngành.

Cũng theo luật Báo chí mới, phóng viên, biên tập viên làm việc tại tạp chí vẫn là đối tượng được cấp thẻ nhà báo (tạp chí khoa học thì không được cấp thẻ nhà báo).

Cùng đó, các tạp chí vẫn được lập văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú tại địa phương theo quy định.

Theo báo cáo vào cuối năm 2024, cả nước có 884 cơ quan báo chí, gồm: 812 báo, tạp chí và 72 đài phát thanh truyền hình. Trong đó, 137 báo, gồm 73 báo địa phương và 64 báo trung ương; 675 tạp chí, gồm 323 tạp chí khoa học, 275 tạp chí thuộc tổ chức hội, 77 tạp chí thuộc cơ quan bộ, ngành, tôn giáo.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành, dự kiến số lượng cơ quan báo chí giảm xuống khoảng 500.

Tại điều khoản chuyển tiếp, luật Báo chí mới cũng quy định, cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động báo chí trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động cho đến khi giấy phép hết hiệu lực.

Báo chí chưa có văn phòng đại diện, được cử tối đa 3 phóng viên thường trú

Luật Báo chí mới cũng quy định cụ thể về cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Việt Nam.

Cụ thể, cơ quan báo chí là cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ được thành lập cơ quan thường trú hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố. Các cơ quan báo chí còn lại được thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố.

Trường hợp các cơ quan báo chí này chưa có văn phòng đại diện thì được cử không quá 3 phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại tỉnh, thành phố.

Cơ quan thường trú có tư cách pháp nhân; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tuyển dụng nhân sự, cơ chế tài chính theo quy định của cơ quan báo chí.

Trong khi đó, văn phòng đại diện trong nước của cơ quan báo chí không có tư cách pháp nhân, nhân sự tại văn phòng đại diện do cơ quan báo chí tuyển dụng, ký hợp đồng, điều động.

Luật cũng quy định, chậm nhất là 10 ngày trước khi cơ quan thường trú, văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú bắt đầu hoạt động, cơ quan báo chí phải thông báo đến UBND cấp tỉnh nơi đặt cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện hoạt động của cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú. Trường hợp không đủ điều kiện, UBND cấp tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.