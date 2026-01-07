Quy định mới về xét tặng, truy tặng 'Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang'

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng, trong đó quy định rõ trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang".

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho các cựu thanh niên xung phong

ẢNH: CHÂU LINH

Theo quy định, đối tượng áp dụng xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" gồm: thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong tập trung từ đủ 24 tháng trở lên; thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đã được công nhận liệt sỹ.

Về thẩm quyền xét, đề nghị tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang", chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" trên địa bàn, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" trên địa bàn, trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" qua Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang".

Mốc thời gian để tính khen thưởng được quy định như sau: thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15.7.1950 - 20.7.1954; thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21.7.1954 - 30.4.1975 (bao gồm: chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc; chống đế quốc Mỹ ở miền Nam; làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5.1972 - 12.1975); thời kỳ chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Cá nhân trực tiếp tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sẽ quy định thời gian: chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam từ tháng 5.1975 đến ngày 7.1.1979; chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc từ tháng 2.1979 đến ngày 31.12.1988; làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5.1975 - 31.12.1988; làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia từ tháng 1.1979 - 31.8.1989; làm nhiệm vụ truy quét Ful-rô từ tháng 5.1975 - 12.1992.

2 trường hợp không được xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"

Quy định nêu rõ, thanh niên xung phong được xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" một lần và duy nhất.

Thanh niên xung phong khi xét khen thưởng được cộng dồn thời gian tham gia công tác trong các mốc thời gian quy định ở trên để đảm bảo đủ tiêu chuẩn xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang".

Ngoài ra, không xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" đối với 2 trường hợp: bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác bị áp dụng hình phạt tù; tham gia chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước, đào ngũ, phản bội, chiêu hồi mà bị chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Về trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang", sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, UBND cấp xã có trách nhiệm công bố công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng trên các phương tiện thông tin truyền thông và đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã (nếu có) trong thời hạn 10 ngày làm việc; tổ chức hội nghị đề nghị xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang".

Sau khi được cấp tỉnh thẩm định, hồ sơ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) xem xét, đề nghị khen thưởng và trình Chủ tịch nước quyết định tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang".

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026 và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.3.2027.