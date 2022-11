Quy định và thực tiễn

Trong số đó, H.Quỳ Châu hiện đang có 3 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (gồm 1 cây cầu bắc qua sông Hiếu, 1 dự án bờ kè chống sạt lở bờ sông Hiếu và 1 trường tiểu học). Thế nhưng, trong số 3 dự án nói trên, dự án bờ kè phải hoàn thành vào cuối năm nay mà giờ vẫn đang dở dang và chưa biết khi nào xong.

Dự án xây mới trường học đến tháng 3.2023 sẽ phải hoàn thành san lấp mặt bằng nhưng chủ đầu tư là UBND H.Quỳ Châu đang rất “đau đầu” vì chưa biết lấy đất ở đâu, trong khi vị trí xây trường lại nằm rất thấp.

Theo UBND H.Quỳ Châu, 3 dự án này cần khoảng 105.000 m3 đất để san lấp mặt bằng nhưng huyện chưa có mỏ đất nào được cấp phép.





Tỉnh Nghệ An đã quy hoạch 4 mỏ đất ở huyện này, nhưng đến nay vẫn không có doanh nghiệp nào tham gia đấu giá vì sợ thua lỗ do nhu cầu san lấp ít. Theo đơn giá đã được các sở, ngành tỉnh Nghệ An duyệt cho các dự án, đất san lấp được lấy ở các mỏ có cự ly không quá 20 km. Điều này đã khiến chủ đầu tư không thể xoay xở vì không có mỏ đất nào đáp ứng được cự ly đó, mỏ gần nhất cũng xa gấp 2 - 3 lần cự ly cho phép. Nếu chủ đầu tư chấp nhận lấy đất từ các mỏ này, chi phí dự án sẽ đội lên rất nhiều.

UBND H.Quỳ Châu đã nhiều lần đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho huyện cơ chế “linh động” để tận dụng nguồn đất không nằm trong các mỏ từ việc cải tạo vườn đồi để lấy đất san lấp mặt bằng, nhưng vẫn chưa được chấp thuận vì trái với quy định của luật Khoáng sản. Thiếu đất san lấp trong khi huyện lại sở hữu nguồn đất đai rộng lớn với nhiều đồi núi đã khiến các công trình bế tắc, tiến độ giải ngân đầu tư công bị chậm là một nghịch lý…