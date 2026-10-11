Quỹ Hạt giống nhỏ và hành trình 5 năm nâng đỡ trẻ em khó khăn

Những ngày đầu thành lập

S-Seeds ra đời ngày 10.10.2021, trong thời gian giãn cách vì đại dịch Covid-19, từ mong muốn hỗ trợ những trẻ em chịu mất mát và có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khảo sát 5 mái ấm và hơn 140 gia đình có người thân mất vì đại dịch, nhóm tiếp nhận 57 "hạt giống nhỏ" đầu tiên. Ngày 8.9.2022, quỹ chính thức được UBND TP.HCM cấp phép thành lập.

Trong giai đoạn 2021 - 2026, S-Seeds đã đồng hành với hơn 500 trẻ tại 7 mái ấm và hơn 80 gia đình. Riêng năm học 2026 - 2027, quỹ đang chăm sóc 353 trẻ tại 6 mái ấm và 53 gia đình, trong đó có 100 em được cấp học bổng.

Ban tổ chức, đại diện các mái ấm và khách mời cùng thổi nến mừng kỷ niệm 5 năm thành lập quỹ ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Tại đây các em không chỉ nhận được sự hỗ trợ về học phí, bảo hiểm y tế, đồng phục và đồ dùng học tập, quỹ còn triển khai chương trình "Xây dựng và rèn luyện nhân cách" với 120 bài thực hành, tập trung nuôi dưỡng lòng biết ơn, tình yêu thương, thói quen đọc sách... Các hoạt động vui chơi, sinh nhật tập thể, khám chữa mắt, chăm sóc răng miệng và đào tạo kỹ năng cũng được tổ chức nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện.

Nhìn lại hành trình 5 năm, chị Phạm Diệu Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ S-Seeds, xúc động cho biết từ những hoạt động cứu trợ ban đầu, các thành viên nhận ra điều quan trọng hơn cả là giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường và được rèn luyện nhân cách. Từ đó, quỹ hướng đến việc đồng hành lâu dài, không chỉ hỗ trợ các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để các em phát triển và trưởng thành.

Với chị Thúy, món quà quý giá sau 5 năm không chỉ là những suất học bổng hay sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự thay đổi và trưởng thành của các em. Chị cũng gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ, mạnh thường quân, các mái ấm và những cộng sự đã bền bỉ đồng hành cùng quỹ trong suốt chặng đường qua.

Các em nhỏ tại Mái ấm Hoa Hồng quây quần bên gian hàng gây quỹ ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Sự trưởng thành của trẻ qua 5 năm

Sự thay đổi trong quá trình rèn luyện cũng được Thu Hương, một thành viên tại Mái ấm Hoa Hồng, cảm nhận qua chính trải nghiệm của mình. Hương kể, ban đầu em từng nghĩ S-Seeds cũng giống những nhóm từ thiện khác, đến trao quà rồi rời đi. Tuy nhiên, sau 5 năm đồng hành, em nhận ra điều khác biệt là quỹ kiên trì ở lại, hướng dẫn các em thực hành lòng biết ơn, tình yêu thương, đọc sách và suy nghĩ tích cực.

Thu Hương cho biết, những bài tập từng khiến em áp lực vì trùng thời gian ôn thi đã dần giúp em thay đổi. Từ một người nóng tính, tự ti và dễ khó chịu khi được nhờ vả, em học cách bình tĩnh, sáng tạo và biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Em cũng nhận thấy các bạn nhỏ tại mái ấm ngày càng tự giác, biết cảm ơn, xin lỗi và chủ động giúp đỡ mọi người.

Gửi lời tri ân đến S-Seeds, Hương chia sẻ: "Em mong quỹ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong nhiều năm tới, không chỉ 10 hay 20 năm mà còn qua nhiều thế hệ, để ngày càng có thêm nhiều trẻ em được trang bị hành trang vững chắc cho tương lai".

Các bài báo tường do các mái ấm thực hiện ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Các con số biết nói

Theo báo cáo tài chính lũy kế từ tháng 10.2021 đến tháng 8.2026, tổng thu hoạt động của quỹ đạt hơn 4,9 tỉ đồng, tổng chi hơn 4,67 tỉ đồng. Trong đó, các khoản học bổng, bảo hiểm, khen thưởng và hỗ trợ học tập chiếm khoảng 84,9% tổng chi, cho thấy giáo dục là một trong những trọng tâm trong hoạt động của S-Seeds.

Trong năm học 2026 - 2027, quỹ mong muốn số suất học bổng sẽ tăng theo mỗi năm và tiếp tục triển khai các chương trình rèn luyện nhân cách và phát triển kỹ năng. Bên cạnh đó, S-Seeds hướng đến kết nối các đối tác đào tạo nghề, mở rộng cơ hội việc làm và xây dựng câu lạc bộ tiếng Anh, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng và điều kiện chuẩn bị cho cuộc sống tự lập.

Sau 5 năm, hành trình của S-Seeds không chỉ được ghi dấu bằng số lượng trẻ được hỗ trợ hay những suất học bổng được trao, mà còn ở những thay đổi trong suy nghĩ, hành động và cách các em nhìn nhận cuộc sống. Từ sự đồng hành bền bỉ của các thành viên, mái ấm và những nhà hảo tâm, quỹ mong muốn tiếp tục tạo dựng môi trường để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, rèn luyện và phát huy khả năng của bản thân. Hành trình ấy sẽ còn được nối dài, để mỗi "hạt giống nhỏ" có thêm cơ hội trưởng thành, tự tin bước vào tương lai.