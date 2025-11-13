Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái đầm Thị Tường thành cực tăng trưởng du lịch mới

Gia Bách
Gia Bách
13/11/2025 18:05 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái đầm Thị Tường gần 1.985 ha, kỳ vọng tạo dựng một trung tâm du lịch sông nước - sinh thái mới của vùng ĐBSCL.

Ngày 13.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái đầm Thị Tường tỷ lệ 1/10.000, với diện tích gần 1.985 ha.

Theo quyết định, đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái đầm Thị Tường trải dài trên địa bàn 4 xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Hưng Mỹ và Phú Mỹ. Đây là vùng đầm nước ngọt - lợ rộng lớn, được ví là "biển hồ giữa đồng bằng" với hệ sinh thái đặc thù của vùng ĐBSCL.

- Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái đầm Thị Tường với diện tích gần 1.985 ha

ẢNH: G.B

Khu vực quy hoạch xác lập ranh giới khá rõ: phía bắc giáp bờ nam sông Đốc; phía đông giáp 2 xã Hưng Mỹ và Phú Mỹ; phía nam tiếp giáp xã Phú Mỹ; phía tây giáp sông Mỹ Bình và xã Sông Đốc. Cấu trúc không gian này cho phép hình thành chuỗi dịch vụ liên hoàn giữa sông, đầm và khu dân cư ven đầm.

Quy hoạch được kỳ vọng tạo ra một cực tăng trưởng du lịch mới, giúp đầm Thị Tường thoát khỏi tình trạng khai thác manh mún, nâng tầm thành điểm đến sinh thái, trải nghiệm đặc trưng của Cà Mau và vùng bán đảo Cà Mau. Đây cũng là một trong những dự án quy hoạch du lịch có quy mô lớn nhất của tỉnh trong nhiều năm qua.

Theo định hướng, khu vực được phát triển theo mô hình sinh thái chủ đạo, kết hợp thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí và văn hóa - lịch sử. Các trung tâm dịch vụ du lịch sẽ được bố trí rải đều theo trục ven đầm; khu dân cư sinh sống gắn với sinh kế sông nước; còn các khu nghỉ dưỡng sinh thái sẽ được quy hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc hữu của vùng đầm phá.

Tỉnh Cà Mau cũng sẽ xác định những vị trí thuận lợi để đầu tư bến thuyền, cầu, bến phà và tăng cường kết nối giao thông thủy - bộ, tạo điều kiện cho khách tiếp cận các khu tham quan, trải nghiệm trên lòng đầm và dọc theo các tuyến sông liên kết.

Tin liên quan

Xử lý các công trình nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép tại đầm Thị Tường

Xử lý các công trình nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép tại đầm Thị Tường

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo UBND các huyện Trần Văn Thời, Cái Nước, Phú Tân xử lý các công trình nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép tại đầm Thị Tường.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau đầm thị tường quy hoạch du lịch sinh thái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận