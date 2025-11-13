Quy hoạch Khu du lịch sinh thái đầm Thị Tường thành cực tăng trưởng du lịch mới

Ngày 13.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái đầm Thị Tường tỷ lệ 1/10.000, với diện tích gần 1.985 ha.

Theo quyết định, đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái đầm Thị Tường trải dài trên địa bàn 4 xã Sông Đốc, Trần Văn Thời, Hưng Mỹ và Phú Mỹ. Đây là vùng đầm nước ngọt - lợ rộng lớn, được ví là "biển hồ giữa đồng bằng" với hệ sinh thái đặc thù của vùng ĐBSCL.

ẢNH: G.B

Khu vực quy hoạch xác lập ranh giới khá rõ: phía bắc giáp bờ nam sông Đốc; phía đông giáp 2 xã Hưng Mỹ và Phú Mỹ; phía nam tiếp giáp xã Phú Mỹ; phía tây giáp sông Mỹ Bình và xã Sông Đốc. Cấu trúc không gian này cho phép hình thành chuỗi dịch vụ liên hoàn giữa sông, đầm và khu dân cư ven đầm.

Quy hoạch được kỳ vọng tạo ra một cực tăng trưởng du lịch mới, giúp đầm Thị Tường thoát khỏi tình trạng khai thác manh mún, nâng tầm thành điểm đến sinh thái, trải nghiệm đặc trưng của Cà Mau và vùng bán đảo Cà Mau. Đây cũng là một trong những dự án quy hoạch du lịch có quy mô lớn nhất của tỉnh trong nhiều năm qua.

Theo định hướng, khu vực được phát triển theo mô hình sinh thái chủ đạo, kết hợp thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí và văn hóa - lịch sử. Các trung tâm dịch vụ du lịch sẽ được bố trí rải đều theo trục ven đầm; khu dân cư sinh sống gắn với sinh kế sông nước; còn các khu nghỉ dưỡng sinh thái sẽ được quy hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc hữu của vùng đầm phá.

Tỉnh Cà Mau cũng sẽ xác định những vị trí thuận lợi để đầu tư bến thuyền, cầu, bến phà và tăng cường kết nối giao thông thủy - bộ, tạo điều kiện cho khách tiếp cận các khu tham quan, trải nghiệm trên lòng đầm và dọc theo các tuyến sông liên kết.