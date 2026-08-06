Quy hoạch sông Hồng và cuộc tái định hình giá trị bất động sản lõi đô thị

Khi quy hoạch 'vẽ lại' bản đồ bất động sản

Hà Nội đang bước vào giai đoạn "thay da đổi thịt" với chiến lược dài hạn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo của thành phố. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, dài hơn 80 km sẽ đi qua 16 xã, phường, mở ra tư duy phát triển mới cho thành phố, từ "quay lưng ra sông" sang "hướng về sông".

Hà Nội chuyển đổi mô hình phát triển đô thị từ "đơn cực tập trung" sang "đa cực - đa trung tâm" ẢNH: VIETNAMPLUS

Khi khoảng cách giữa hai bờ sông được rút ngắn nhờ hệ thống cầu và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, ranh giới giữa "trung tâm" và "vùng ven" cũng dần được xóa nhòa. Không gian phát triển của đô thị vì thế được mở rộng, tạo nên một mặt bằng giá trị mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch.

Mô hình này đã xuất hiện và áp dụng thành công tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. London tái thiết bờ nam sông Thames để hình thành trung tâm tài chính tỉ đô, Seoul kiến tạo không gian ven sông Hàn thành biểu tượng của cuộc sống phồn hoa, hay Thượng Hải biến Phố Đông từ vùng ngoại ô bên sông Hoàng Phố thành một trong những tọa độ kinh tế năng động bậc nhất châu Á.

Thước đo mới của giá trị bất động sản

Trong quá trình phát triển của đô thị, quy hoạch không chỉ định hình diện mạo không gian mà còn tác động trực tiếp đến dòng dịch chuyển dân cư và thay đổi cách thị trường nhìn nhận, định giá bất động sản. Nếu trước đây, khoảng cách tới trung tâm là tiêu chí then chốt, thì hiện nay người mua quan tâm nhiều hơn đến vai trò của khu vực trong định hướng tương lai.

Theo khảo sát của trang Batdongsan.com.vn, 96% người mua chịu tác động từ thông tin quy hoạch và 92% chủ động tìm hiểu quy hoạch trước khi xuống tiền. Điều này cho thấy người mua ngày càng khắt khe hơn trong quá trình lựa chọn, khi không chỉ ưu tiên vị trí mà còn đề cao dư địa phát triển bền vững của dự án. Bởi vậy, những bất động sản vừa sở hữu vị trí đắc địa, vừa hưởng lợi từ các động lực quy hoạch đang được thị trường đặc biệt săn đón.

Hành lang hai bên sông Hồng là minh chứng cụ thể cho quá trình thay đổi đó. Việc hoàn thiện hệ thống các cây cầu vượt sông, các tuyến vành đai cùng định hướng phát triển không gian xanh ven sông đang mở rộng mạng lưới kết nối giữa khu vực nội đô với phía đông và đông nam, đưa nhiều địa bàn từng là vùng chuyển tiếp trở thành một phần của lõi đô thị mở rộng.

Những công trình hiện đại góp phần thay đổi diện mạo khu vực hai bên bờ sông Hồng

Trong dòng dịch chuyển ấy, Vĩnh Hưng nổi lên như một điểm nối chiến lược trên hành lang phát triển sông Hồng. Với vị trí cận kề trung tâm Hà Nội, chỉ cách khu vực phố cổ khoảng 9 phút di chuyển và kết nối thuận tiện qua các trục Minh Khai, Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy.

Sự hiện diện của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích giúp những thế mạnh đó được phát huy rõ nét hơn. Cùng với hạ tầng đồng bộ và không gian ven sông được kiến tạo bài bản, Vĩnh Hưng đang dần định vị như điểm sáng mới của thị trường bất động sản Thủ đô.

Rivea Residences đón đầu tiềm năng từ cấu trúc phát triển tương lai

Hiện diện tại trung tâm phường Vĩnh Hưng, Rivea Residences nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng. Khi không gian ven sông dần được kiến tạo theo một diện mạo mới, những lợi thế vốn có của khu vực cũng được củng cố, từ vị trí cận trung tâm, tầm nhìn hướng sông, khả năng kết nối đến dư địa tăng giá khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm.

Dự án gồm hai tòa tháp cao 35 tầng với 618 căn hộ hạng sang do MEYGROUP phát triển, hướng tới xây dựng một chuẩn sống cao cấp với hệ sinh thái đồng bộ cùng cộng đồng cư dân văn minh.

Liền kề vành đai 2, vành đai 2,5 cùng các trục giao thông huyết mạch, dự án giúp cư dân tiếp cận nhanh chóng tới Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, khu phố cổ và các cơ sở giáo dục, y tế tuyến đầu của Thủ đô. Đồng thời, cư dân chỉ cần ít phút di chuyển để đến trường Meyschool Đoàn Thị Điểm ngay nội khu, công viên sinh thái Vĩnh Hưng đối diện cùng mạng lưới dịch vụ, thương mại và chăm sóc sức khỏe hiện hữu.

Sự kết hợp giữa khả năng liên kết vùng thuận tiện và hệ tiện ích phong phú ngay ngưỡng cửa mang đến một cuộc sống đủ đầy và hài hòa, nơi mọi hành trình được rút ngắn và mọi nhu cầu đều được đáp ứng trong khoảng cách lý tưởng.

Rivea Residences thuộc khu phức hợp hạng sang Rivea Hanoi có quy mô gần 3 ha

Nếu vị trí tạo nên giá trị ban đầu thì chất lượng công trình và môi trường sống sẽ quyết định sự bền bỉ của một bất động sản. Tại Rivea Residences, điều đó được hiện thực hóa qua tư duy quy hoạch đồng bộ, từ kiến trúc do AEDAS thiết kế, cảnh quan kiến tạo bởi Belt Collins, tiêu chuẩn xanh theo chứng nhận EDGE đến hệ tiện ích đồng bộ nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.

Trong dòng chảy tái cấu trúc đô thị gắn với quy hoạch sông Hồng, Rivea Residences không chỉ phát huy những ưu thế sẵn có về vị trí mà còn được bồi đắp giá trị cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và chất lượng sống của khu vực. Nơi đây vừa là lựa chọn an cư lý tưởng dành cho cộng đồng cư dân hiện đại, vừa là tài sản tích lũy bền vững đồng hành cùng nhịp phát triển mới của Thủ đô.