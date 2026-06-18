Quy hoạch xã Vĩnh Hoàng tầm nhìn đến năm 2050

Mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Trung Nam, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái và Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hoàng trở thành một xã diện tích hơn 8.705 ha và dân số trên 19.000 người.

Đây là địa phương mang đặc trưng chuyển tiếp từ vùng gò đồi xuống đồng bằng và dải cồn cát ven biển. Phía tây chủ yếu là đất đỏ bazan, phía đông sở hữu dải bờ biển dài 14,6 km…

Không chỉ có lợi thế tự nhiên, Vĩnh Hoàng còn sở hữu nhiều điểm đến nổi bật như thắng cảnh Rú Lịnh, Bàu Thủy Ứ, bãi tắm Vĩnh Thái, cùng các không gian du lịch trải nghiệm. Những năm gần đây, các điểm đến này thu hút hơn 43.000 lượt khách mỗi năm, trong đó có cả du khách quốc tế.

Biển Vĩnh Thái là điểm đến yêu thích của khách du lịch

Bên cạnh đó, Vĩnh Hoàng còn nằm trong trục kết nối du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ, có điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm biển đảo và du lịch ký ức chiến tranh gắn với hệ thống di tích Địa đạo Vịnh Mốc, làng hầm Vĩnh Linh.

Theo ông Phan Ngọc Khoa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng, việc lập quy hoạch chung đến năm 2050 là yêu cầu hết sức cần thiết. "Các quy hoạch cũ được xây dựng cho từng xã trước đây không còn phù hợp với địa giới, không gian và định hướng phát triển mới. Vì vậy, cần rà soát, xây dựng quy hoạch chung thống nhất để khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo cơ sở quản lý đất đai, xây dựng và thu hút đầu tư đồng bộ", ông Khoa cho biết.

Việc quy hoạch xã Vĩnh Hoàng đến năm 2050 là 1 bước đi cần thiết cho tương lai ẢNH: T.L

Hướng tới xã nông thôn phát triển đa ngành

Hiện nay, kinh tế Vĩnh Hoàng vẫn lấy nông - lâm - ngư nghiệp làm nền tảng, song đang từng bước chuyển dịch sang thương mại, dịch vụ và công nghiệp.

Toàn xã hiện có 29 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác cùng hàng trăm hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, cơ khí, vận tải, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt hơn 60 triệu đồng/người, tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 8,1%...

Ngoài lợi thế về nông nghiệp và du lịch, Vĩnh Hoàng còn được định hướng trở thành điểm phát triển công nghiệp của khu vực, khi sau này hình thành Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng quy mô khoảng 260 ha…

Được biết, quy hoạch mới của Vĩnh Hoàng đến năm 2050 cũng đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã, tập trung vào các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm làng chài, nghỉ dưỡng ven biển và khai thác văn hóa bản địa.

Địa phương định hướng lấy trục đông - tây từ Vĩnh Hòa qua Vĩnh Tú làm trục phát triển chính. Các tuyến bắc - nam sẽ đóng vai trò kết nối khu dân cư, trung tâm xã với biển và các khu chức năng.

Nhiều cơ quan, đơn vị liên quan tham gia thẩm định việc quy hoạch xã Vĩnh Hoàng đến năm 2050 ẢNH: T.L

Quy hoạch phải đánh giá đầy đủ điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất, rừng, nước; dự báo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; xác định mạng lưới khu dân cư và quỹ đất phát triển theo từng giai đoạn. Địa phương cũng đặt yêu cầu bảo tồn các khu vực sinh thái quan trọng như Rú Lịnh, vùng ven biển, hành lang bảo vệ nguồn nước... Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, cấp thoát nước, trường học, y tế, văn hóa - thể thao sẽ được quy hoạch đồng bộ. Quy hoạch cũng tích hợp định hướng phát triển đô thị thông minh, bố trí hạ tầng viễn thông và các điểm chờ phục vụ lắp đặt camera an ninh.

Chính vì thế ông Phan Ngọc Khoa tái khẳng định và kỳ vọng rằng, việc xây dựng quy hoạch đến năm 2050 không chỉ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý phát triển sau sáp nhập, mà còn mở ra tầm nhìn dài hạn cho một vùng quê ven biển đang chuyển mình mạnh mẽ.