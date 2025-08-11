Quỹ Khởi sự từ tâm dành tình yêu thương cho trẻ bất hạnh

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bùi Chiến
Bùi Chiến
11/08/2025 09:11 GMT+7

Chiều 10.8, Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên của Tập đoàn Kim Oanh) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức tổng kết khóa học hè lần 3 dành cho trẻ bất hạnh, đồng thời công bố gói tài trợ 600 triệu đồng dành cho nhiều dự án thiện nguyện dài hạn.

Lan tỏa tình yêu thương

Theo ban tổ chức, khóa học hè năm nay (tháng 7.2025) thu hút gần 100 trẻ mồ côi đến từ TP.HCM và Đồng Nai (bao gồm cả khu vực Bình Dương cũ), thuộc dự án Cùng làm cha mẹ. Đây không chỉ là thời gian, không gian học tập sáng tạo, bổ ích và đầy cảm hứng, mà các em còn được rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tự lập, học cách yêu thương và bảo vệ bản thân. Các em được trang bị kỹ năng làm việc nhóm, tự vệ, ứng phó với người lạ, sơ cứu cơ bản, nhận biết và xử lý tình huống nguy hiểm. Đặc biệt, các hoạt động như viết nhật ký, chia sẻ cảm xúc cùng phụ huynh đã góp phần tăng cường sự kết nối và thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái. Ngoài giờ học, trẻ còn được tham gia các chuyến dã ngoại, chương trình Chạy bộ vì trẻ em mồ côi, tầm soát tim mạch, các trò chơi nhóm, hoạt động cộng đồng phù hợp theo độ tuổi... Tại chương trình tổng kết, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao hỗ trợ tài chính quý III và quý IV/2025 cho 122 trẻ thuộc dự án Cùng làm cha mẹ với mức 3 triệu đồng/trẻ/quý.

- Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, chia sẻ và trao quà cho 2 trẻ tại buổi tổng kết khóa học hè 2025

ẢNH: CHÂU PHẠM

Dự án Cùng làm cha mẹ khởi đầu từ 40 trẻ trong chương trình Mẹ đỡ đầu từ năm 2022, mở rộng lên 223 em trong năm 2025. Trong đó, có 122 trẻ thuộc dự án nhận gói hỗ trợ toàn diện và 101 trẻ nhận gói hỗ trợ phi tài chính.

Cũng theo ban tổ chức, với mục tiêu ngăn ngừa trẻ bỏ học, được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình và phát triển toàn diện, Quỹ Khởi sự từ tâm cam kết đồng hành dài hạn đến khi trẻ đủ 18 tuổi. Từ năm 2022 đến nay, đã có 1 em vào cao đẳng, 4 em vừa hoàn thành kỳ thi đại học năm 2025, và tỉ lệ trẻ nghỉ học rất thấp (chỉ 2 trường hợp trong 3 năm). Đặc biệt, có 50% phụ huynh tích cực đồng hành cùng các trẻ trong các chương trình.

- Ảnh 2.

Các trẻ nhận kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Khởi sự từ tâm tại buổi tổng kết khóa học hè 2025

ẢNH: CHÂU PHẠM

Thêm tình yêu thương cho trẻ bất hạnh

Tại lễ tổng kết khóa học, Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Handong (Handong E&C) đã công bố tài trợ 600 triệu đồng cho Quỹ Khởi sự từ tâm để đồng hành cùng các dự án: Cùng làm cha mẹ, Sóng chữa lành và các hoạt động thiện nguyện khác hướng về cộng đồng. Theo đó, trẻ và người nuôi dưỡng được tham gia các hoạt động ý nghĩa như: tham quan di tích lịch sử Văn miếu Trấn Biên, gian hàng 0 đồng, cùng nhau làm bánh tri ân...

- Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (bìa phải) chứng kiến ông Park Jinho - Giám đốc Công ty Handong E&C (ngồi bên trái) và ông Nguyễn Phú Đức - Giám đốc Quỹ Khởi sự từ tâm (ngồi bên phải) ký thỏa thuận tài trợ 600 triệu đồng

ẢNH: CHÂU PHẠM

Theo kế hoạch, từ tháng 9.2025, Quỹ Khởi sự từ tâm sẽ triển khai gói vay học phí không lãi suất dành cho các em trong dự án học đại học và cao đẳng với mức vay tối đa 30 triệu đồng/năm, duy trì trong 3 - 4 năm học và hoàn trả sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, Quỹ Khởi sự từ tâm còn ra mắt học bổng Tự lực vì chính tôi dành cho con em của người hiến tạng nhân đạo tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Học bổng có định mức từ 1 đến 3 triệu đồng/em, kèm theo hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

- Ảnh 4.

Các trẻ nhận kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Khởi sự từ tâm tại buổi tổng kết khóa học hè 2025

ẢNH: CHÂU PHẠM

Chia sẻ tại sự kiện, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm cho biết, mục tiêu của các dự án là giúp trẻ bất hạnh (mồ côi cha mẹ, bệnh tật, trẻ vi phạm pháp luật..) không bỏ học giữa chừng, vượt khó khăn, nghịch cảnh và phát triển bền vững từ chính nội lực của bản thân. "Chúng tôi nắm rõ từng hoàn cảnh của trẻ, thấu hiểu và dành trọn tình yêu thương cho các con. Chúng tôi làm những việc này bằng cả trái tim chân thành, với tinh thần yêu thương và phụng sự, nhằm giúp các trẻ và gia đình tìm được các giá trị đích thực của mình để vươn lên. Qua khóa học này và các khóa trước, nhiều trẻ đã tự tin, năng động và tiến bộ rõ rệt là điều rất đáng mừng. Vì vậy, chúng tôi luôn hy vọng và mong cộng đồng cùng chung tay đồng hành trong hoạt động thiện nguyện này để làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tạo ra giá trị thực cho các trẻ bất hạnh và gia đình các cháu !", bà Kim Oanh trải lòng.

Ông Park Jinho - Giám đốc Công ty Handong E&C cũng nhắn nhủ thêm: "Các em nhỏ đừng từ bỏ giấc mơ của mình. Công ty Handong E&C, Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi sự từ tâm sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ các em đạt được mục tiêu của mình. Giấc mơ càng lớn càng tốt!".

- Ảnh 5.

Các trẻ chơi trò chơi trước buổi tổng kết khóa học hè 2025

ẢNH: CHÂU PHẠM

Được biết, hiện Quỹ Khởi sự từ tâm tập trung phát triển các dự án cộng đồng, hoạt động từ thiện và xây dựng kho tri thức thiện nguyện. Tất cả hướng đến mục tiêu chung là chăm sóc và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái nhân ái và phát triển toàn diện cho trẻ.

