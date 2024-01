Quỹ ngoại Phần Lan hợp tác góp vốn cùng Chứng khoán DNSE

Cụ thể, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Chứng khoán DNSE và Quỹ PYN Elite Fund vừa diễn ra cuối tháng 12.2023. Theo thỏa thuận hợp tác đã ký giữa ông Petri Deryng, Nhà sáng lập Quỹ và ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DNSE, PYN Elite Fund sẽ đầu tư vào DNSE với giá trị tương đương 12% vốn cổ phần DNSE. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thương vụ này sẽ đưa Quỹ ngoại đến từ Phần Lan trở thành cổ đông lớn thứ hai của Chứng khoán DNSE, sau Encapital Holdings.

Đồng thời, PYN Elite Fund cũng sẽ hỗ trợ DNSE kết nối với các nhà đầu tư châu Âu, qua đó tiếp cận các nguồn vốn dồi dào đang quan tâm và sẵn sàng đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE (bên trái) và ông Petri Deryng, Nhà sáng lập PYN Elite Fund (bên phải) ký thỏa thuận hợp tác

PYN Elite Fund là một trong những Quỹ ngoại có kỳ vọng và góc nhìn lạc quan vào triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn. Quỹ ngoại đến từ Phần Lan đã và đang dành nhiều tỷ trọng đầu tư trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ… tại thị trường Việt Nam.

Chia sẻ về việc hợp tác với Chứng khoán DNSE, ông Petri Deryng, Nhà sáng lập Quỹ chia sẻ, ông biết tới và theo dõi các bước phát triển của DNSE từ lâu. Nhận định về triển vọng của DNSE dưới định hướng là một công ty chứng khoán công nghệ, ông Petri cho biết: "Tôi thấy kế hoạch phát triển mà DNSE xây dựng hiện nay rất tốt, nhưng tôi cũng rất kỳ vọng vào những bước tiếp theo của DNSE, triển vọng không chỉ 5 năm tới mà chúng ta còn kỳ vọng trong 20 năm tiếp theo".

PYN Elite Fund sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của Chứng khoán DNSE, sau Encapital Holdings

Phát biểu về cơ hội bắt tay với PYN Elite Fund, ông Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ, DNSE đã đưa ra chiến lược rất rõ ràng để trở thành công ty chứng khoán công nghệ hàng đầu thị trường, vì vậy việc huy động nguồn lực vốn là yếu tố quan trọng để thực hiện định hướng này. "Tôi tin rằng với tầm nhìn, kinh nghiệm và mạng lưới của PYN Elite Fund, cơ hội hợp tác với PYN Elite Fund sẽ là một cú hích quan trọng giúp DNSE nâng cao năng lực tài chính để hiện thực hóa kế hoạch sau IPO cũng như trong dài hạn, đồng thời có cơ hội tiếp cận những nguồn vốn tiềm năng từ các đối tác uy tín khác", ông Giang phát biểu.

Với định vị là một công ty chứng khoán công nghệ, Chứng khoán DNSE là một trong những đơn vị đi đầu số hóa toàn diện sản phẩm chứng khoán, nhằm thực hiện định hướng xuyên suốt "Đơn giản hóa đầu tư cho người Việt". Hơn 2 năm sau khi trở thành thành viên Công ty CP Công nghệ Tài chính Encapital, DNSE đã có những bước tăng trưởng đáng kể, tăng vốn điều lệ lên mức 3.000 tỉ đồng, lọt top công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Vừa qua, công ty vừa thông báo sẽ tiến hành chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng nhằm huy động 900 tỉ đồng với mục tiêu trở thành công ty chứng khoán công nghệ đầu tiên IPO và công ty chứng khoán đầu tiên IPO trong vòng 5 năm trở lại đây.

DNSE được biết đến với nhiều sản phẩm tiên phong "dẫn sóng" công nghệ trên thị trường như Margin Deal - hệ thống quản trị giao dịch và cho vay margin theo từng lệnh mua bán với ưu thế linh hoạt lựa chọn gói vay margin, giảm thiểu rủi ro cho danh mục của nhà đầu tư. Công ty chứng khoán mô hình fintech - DNSE cũng là một trong những đơn vị đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhà đầu tư, khi ra mắt Ensa - môi giới ảo có thể tương tác, cung cấp thông tin và khuyến nghị đầu tư cho khách hàng 24/7 thông qua chatbot. Về chiến lược phát triển thị phần khách hàng, DNSE liên tục lọt top đầu thị phần tài khoản mở mới năm qua, nhờ cách tiếp cận nhà đầu tư hoàn toàn khác biệt. Tận dụng thế mạnh công nghệ, DNSE tiên phong kết nối API với các đối tác dữ liệu, tài chính, ví điện tử như ZaloPay, FiinTrade… tạo nên trải nghiệm giao dịch "một chạm.

Trong đợt chào bán cổ phiếu IPO lần này, với sự chuẩn bị kỹ càng và vượt trội về hệ thống công nghệ, DNSE cho phép nhà đầu tư đăng ký và mua cổ phiếu IPO online 100%. Sau đợt IPO, vốn điều lệ của DNSE sẽ đạt mức 3.300 tỉ đồng. Công ty chứng khoán công nghệ này hướng đến mục tiêu gấp 5 lần lượng khách hàng cũng như số tài khoản active vào năm 2025. Chất lượng tệp khách hàng cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện với NAV trung bình dự kiến tăng gấp 4 lần.

DNSE hiện đang chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Với việc bắt tay cùng Quỹ ngoại PYN Elite Fund và tiềm năng thu hút nguồn vốn trong tương lai, DNSE được kỳ vọng sẽ có thêm nguồn lực mạnh mẽ để đầu tư công nghệ, nhân lực nhằm thực hiện kế hoạch tăng trưởng sau IPO.