Quy Nhơn có nhiều dự án nhà ở xã hội được tiếp cận gói vay ưu đãi

Phối cảnh Khu đô thị Long Vân Residences (TP.Quy Nhơn)

Đó là 5 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và 1 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, trong đó tính đến tháng 12.2023, các tổ chức tín dụng đã tiếp cận một số chủ đầu tư.

Đối với dự án Nhà ở xã hội thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (tổng mức đầu tư 1.128 tỉ đồng), Vietcombank chi nhánh Bình Định phối hợp Hội sở tiếp cận và thẩm định cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và cơ điện IEC vay vốn.

Ngoài ra, Vietcombank chi nhánh KCN Phú Tài đang làm việc với chủ đầu tư để tiếp cận cho khách vay mua nhà dự án.

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh (tổng mức đầu tư 364 tỉ đồng), đang được Vietcombank chi nhánh Bình Định thẩm định cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Phú Hiệp vay.

Tương tự, dự án Khu chung cư Trần Bình Trọng, Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn vay đầu tư 300 tỉ đồng, hiện đang hoàn thiện các điều kiện tín dụng trước khi giải ngân.

Trong khi đó, Bảo Việt Bank chi nhánh Đà Nẵng vừa có chính sách cho khách hàng vay mua bất động sản tại dự án Khu đô thị Long Vân Residences (TP.Quy Nhơn), cũng như các dự án The Mansion Hội An, Landmark Tower Đà Nẵng, Han Square do Navi Property phát triển.

Ngay khi có giấy phép mở bán, thời gian vay các dự án này đến 25 năm, tài sản đảm bảo từ chính bất động sản mua hoặc bất động sản khác đã có giấy chứng nhận, hoặc quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán các bất động sản của chủ đầu tư đã ký hợp đồng hợp tác với Bảo Việt Bank.

Tỷ lệ cho vay tối đa đến 80% giá trị tài sản đảm bảo, với mức lãi suất cho vay từ 7,9 % (ưu đãi 6 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn sau 4 năm) đến 8,9 % (ưu đãi 12 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn sau 5 năm).



Dự án được ngân hàng cho vay, đảm bảo bằng tài sản

Dự án Nhà ở xã hội Long Vân (Khu đô thị Long Vân Residences do Công ty TNHH Hai thành viên LICOGI13 Thuận Phước hợp tác cùng Navi Property đầu tư, phát triển.