Quỹ Singapore phát động chương trình tình nguyện y tế tại Việt Nam

Lễ phát động chương trình do SIF phối hợp với Mapletree tổ chức tại Singapore hôm 14.11 ảnh: sif

Theo SIF, mục tiêu của chương trình tình nguyện y tế là thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực y tế tại các cộng đồng địa phương, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác giữa Singapore và các quốc gia trong khu vực.

Trong thời gian triển khai, chương trình sẽ hỗ trợ hơn 47.000 bệnh nhân, chuyên gia y tế và sinh viên y khoa thông qua các sáng kiến tình nguyện đang được triển khai tại Việt Nam và Ấn Độ.

Cụ thể, tại Việt Nam, dự án "Đào tạo chuyên gia y tế phát triển chăm sóc thận" (THAN) do SIF phối hợp cùng Bệnh viện Tan Tock Seng (TTSH) và Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP.HCM tiến tới đào tạo 10 giảng viên chủ chốt, từ đó nâng cao năng lực cho hơn 250 chuyên gia y tế tại TP.HCM và Hà Nội. Dự án dự kiến sẽ giúp cải thiện chăm sóc thận cho khoảng 12.000 bệnh nhân vào thời điểm kết thúc trong năm 2027.

Một lớp đào tạo ở Việt Nam ảnh: sif

Tại Ấn Độ, dự án "Đào tạo nâng cao chăm sóc giảm nhẹ" (PACT) tổ chức đào tạo 31 giảng viên chủ chốt từ 14 bang, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho hơn 35.000 bệnh nhân và chuyên gia y tế trong ba năm. Đây là sáng kiến do các tình nguyện viên từ các bệnh viện Singapore dẫn dắt, với mục tiêu phát triển các mô hình đào tạo bền vững, phù hợp với thực tế địa phương.

Chủ tịch Mapletree Edmund Cheng chia sẻ: "Chúng tôi cam kết nâng cao cuộc sống cộng đồng thông qua các chương trình y tế và giáo dục. Việc phát động chương trình này giúp chúng tôi đóng góp vào việc nâng cao chất lượng y tế và hỗ trợ cộng đồng ở các quốc gia mà chúng tôi đã và đang có mặt."

Khoản quyên góp trên là một phần trong cam kết từ thiện 10 triệu USD của Mapletree dành cho các sáng kiến xã hội ở khu vực châu Á, nhằm tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng.