Quy tắc 30 ngày khi mua smartphone mới là gì?

Nhiều người thường rơi vào tình trạng này khi thấy một smartphone mới ra mắt, cảm giác sợ bỏ lỡ (FOMO), hoặc khi bị ảnh hưởng bởi bạn bè và hàng xóm. Hậu quả của việc mua sắm bốc đồng không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách mà còn có thể dẫn đến sự hối tiếc sau khi mua.

Quy tắc 30 ngày là điều mọi người nên biết khi mua sắm các thiết bị điện tử ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Để tránh những rắc rối này, đặc biệt là khi mua các mẫu smartphone (và cả các thiết bị điện tử khác) đắt tiền, người dùng nên áp dụng quy tắc 30 ngày. Đây là một kỹ thuật hành vi giúp người dùng chỉ chi tiêu cho những thứ thực sự cần thiết.

Cụ thể, khi muốn mua một smartphone mới, hãy dừng lại và ghi chú lại sản phẩm đó. Sau đó, hãy chờ 30 ngày trước khi quyết định mua sắm. Thời gian này không chỉ giúp người dùng tránh chi tiêu phung phí mà còn cho phép bản thân xem xét lại giá trị thực sự của món đồ trong cuộc sống của mình.

Không chỉ riêng smartphone

Quy tắc 30 ngày không chỉ áp dụng cho smartphone hay các thiết bị công nghệ mà còn là một phương pháp hữu ích để kiểm soát chi tiêu bốc đồng trong mọi lĩnh vực. Việc dành thời gian suy nghĩ trước khi mua sắm lớn sẽ giúp người dùng tiết kiệm tiền và tập trung vào những khoản chi tiêu thiết yếu như tiền thuê nhà hay hóa đơn điện nước. Hơn nữa, trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể tìm kiếm các ưu đãi, chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá tốt hơn.

Tuy nhiên, quy tắc này cũng có một số nhược điểm. Giá của sản phẩm có thể tăng lên trong thời gian chờ đợi, đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm hàng hóa. Ngoài ra, một số mặt hàng có thể hết hàng trong thời gian người dùng chờ đợi. Đối với những khoản mua sắm nhỏ dưới 3 triệu đồng, người dùng có thể áp dụng quy tắc 72 giờ để đánh giá trước khi quyết định.

Cuối cùng, nếu chia sẻ ngân sách với người khác, hãy thảo luận với họ về các khoản mua sắm để nhận được sự hỗ trợ và ý kiến bổ sung. Quy tắc 30 ngày có thể là một công cụ hữu ích để giúp người dùng kiểm soát chi tiêu và tránh những hối tiếc không đáng có trong tương lai.