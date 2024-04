Quy tắc hôn nhân đặc biệt của Nicole Kidman

Kể từ thời điểm gặp mặt chồng là ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban vào năm 2005, Nicole Kidman đã đặt ra một quy tắc đặc biệt cho mối quan hệ lãng mạn, đảm bảo cả hai cùng tuân thủ suốt hai thập niên.

Nicole và Keith gặp nhau lần đầu tại sự kiện G'Day LA năm 2005, nơi cả hai được vinh danh vì những đóng góp trong vai trò Đại sứ văn hóa Úc. Bốn tháng sau, ngôi sao nhạc đồng quê ngỏ lời hẹn hò cùng nữ diễn viên và cặp đôi nhanh chóng tổ chức hôn lễ một năm sau đó Instagram NV

Ở tuổi 56, ngôi sao Aquaman vẫn gây thương nhớ với diện mạo trẻ trung, xinh đẹp xứng danh với tên gọi "thiên nga Úc". Nicole Kidman khởi nghiệp diễn xuất tại Úc sau đó tới Hollywood, Mỹ. Cô được biết đến qua vai diễn đầu tiên trong phim Days of Thunder (1990) diễn cùng Tom Cruise. Cô tiếp tục gây tiếng vang qua các phim như Far and Away, Batman Forever, To Die For, Eyes Wide Shut, Big Little Lies, Aquaman...

Cả trên thảm đỏ lẫn mạng xã hội, vợ chồng Nicole Kidman và Keith Urban thường xuyên bày tỏ hành động lãng mạn, sự quan tâm tận tình và ủng hộ chuyên môn của nhau. Tuy nhiên ngôi sao Big Little Lies gây ngạc nhiên khi tiết lộ vợ chồng cô có thỏa thuận riêng về cách liên lạc.



Khung cảnh yên bình của cặp đôi bền vững bậc nhất Hollywood. Nicole Kidman và Keith Urban không muốn trở thành cặp đôi ăn ý mà muốn trở thành cặp đôi có cuộc sống tuyệt vời bên nhau Instagram NV

"Chúng tôi không bao giờ nhắn tin cho nhau. Nếu muốn liên lạc, anh ấy có thể gọi cho tôi", Nicole nói. Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ theo cách này và Keith đã vài lần thử nhắn tin cho Nicole nhưng cô chưa bao giờ nhắn tin trả lời lại. Sau đó trên podcast Something To Talk About năm 2023, minh tinh lên tiếng giải thích rằng đôi khi tin nhắn không thể hiện trọn vẹn thông điệp muốn nói. "Nếu thực sự muốn liên lạc với tôi, anh ấy phải gọi cho tôi", ngôi sao nhắc lại.

Nicole và Keith có hai con gái là Sunday và Faith. Trước cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc, "thiên nga Úc" kết hôn với tài tử Tom Cruise trong 11 năm, ly dị năm 2001 Instagram NV

Từ phía Keith Urban, nam ca sĩ ví cuộc hôn nhân của mình như là một khu vườn và bí quyết gắn kết nằm ở sự tận tâm. "Nicole không chỉ là vợ mà còn là bạn thân nhất của tôi. Chưa từng có ai hiểu rõ về tôi như cô ấy”, anh chia sẻ trên tạp chí OK. "Chúng tôi là những người bạn tốt nhất và luôn thích làm mọi thứ cùng nhau. Người này luôn nằm trong diện ưu tiên hàng đầu của người kia và ngược lại”, Keith nói.