Quy tập 1 hài cốt nghi liệt sĩ nữ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung

Ngày 4.11.2026, Đội K76, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa quy tập được hài cốt nghi nữ liệt sĩ cùng nhiều di vật ở khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi.