Quy tập 1 hài cốt nghi liệt sĩ nữ cùng nhiều di vật ở gần suối Nhung

Tin liên quan Gia Lai đề xuất lập 5 phường mới: Lợi thế nào giúp các địa phương bứt phá? Gia Lai đề xuất thành lập thêm 5 phường An Nhơn Tây, Chư Sê, Phù Mỹ, Tây Sơn và Tuy Phước; trong đó mỗi địa phương có những lợi thế riêng. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề hài cốt nghi liệt sĩ nữ hài cốt liệt sĩ bên suối Nhung Đội K72 Đồng Nai tin tức Đồng Nai chiến dịch 500 ngày đêm quy tập Hài Cốt Liệt Sĩ
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