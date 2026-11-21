Quy tập 16 hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lòng đất trụ sở UBND

Sau hơn 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, đào sâu từ 2,5 m đến 3 m đất, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ dưới trụ sở UBND xã bỏ hoang nhiều năm ở Cần Thơ.