Quy trách nhiệm chủ đầu tư nếu không hoàn thành trạm dừng nghỉ cao tốc trước 30.4

Cấp thiết phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30.4- 1.5

Cục Đường bộ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm hè năm 2026.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 15/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, đã có 15/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trạm chưa thể khai thác do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vướng mắc về mặt bằng và chậm hoàn thiện các công trình thiết yếu.

Cụ thể, trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144+560) chưa thể triển khai thi công do vướng giải phóng mặt bằng. Các trạm thuộc các đoạn tuyến như QL45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Cam Lâm - Vĩnh Hảo vẫn chưa hoàn thành các hạng mục dịch vụ công theo yêu cầu.

Đáng chú ý, ngay cả một số trạm đã đưa vào khai thác bước đầu vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Hạ tầng đường ra, vào trạm và bãi đỗ xe chưa hoàn thiện theo thiết kế; nhiều trạm chưa xây dựng xong cây xăng, trạm sạc, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người tham gia giao thông.

Mặc dù trong thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã liên tục ban hành nhiều công điện, văn bản đôn đốc, cảnh báo tiến độ, song thực tế triển khai vẫn chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số nhà đầu tư chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng. Trong đó, một số liên danh như Petrolimex, Futabuslines - Thành Hiệp Phát được nêu rõ là chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Điều kiện quan trọng để triển khai thu phí

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, việc hoàn thành đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trước yêu cầu cấp bách, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết; khẩn trương huy động tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các công trình dịch vụ công trước 30.4, đồng thời hoàn thiện toàn bộ trạm theo đúng tiến độ hợp đồng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ, các nhà đầu tư sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Đối với các Ban Quản lý dự án, Cục yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí còn tồn đọng.

Các Khu Quản lý đường bộ cũng được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi sát tiến độ thi công, kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh các tồn tại, nhất là về bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các trạm đã đưa vào khai thác. Đồng thời, chủ động hướng dẫn phương án tổ chức giao thông đối với các trạm dự kiến đưa vào vận hành trong dịp lễ 30.4.