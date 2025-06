Quy trình sản xuất được ghi nhận trực tiếp từ bên trong nhà máy Siberian Wellness

Tổ hợp 24.450 m² và những cỗ máy sinh ra 250 triệu sản phẩm/năm

Trong không gian rộng gần 2,5 héc-ta tại Novosibirsk, thủ phủ vùng Siberia băng giá, ba khối nhà xưởng đồ sộ hiện ra như một thành phố thu nhỏ, nơi vận hành hơn 18 dây chuyền sản xuất công nghệ cao của Tập đoàn Siberian Wellness. Đây không chỉ là nhà máy, mà là một hệ sinh thái sản xuất xanh, một phòng thí nghiệm khổng lồ, nơi các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như GMP, HACCP, ISO 14001 và FDA được hiện thực hóa trong từng chi tiết nhỏ nhất, từ lựa chọn nguyên liệu, kiểm định chất lượng, cho đến khâu đóng gói cuối cùng.

Những quan sát từ bên trong nhà máy cho thấy nhịp điệu sản xuất ở đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ 4.0 và triết lý "wellness" toàn diện. Hàng tháng, nhiều cuộc kiểm nghiệm chất lượng được thực hiện, đồng nghĩa với việc mỗi sản phẩm đều được "soi" tới từng tế bào nguyên liệu, từng bước phối trộn, từng miligam tinh chất. Viên nén mới được sản xuất tại dây chuyền công suất cao, đạt đến 50 triệu viên/tháng, con số khẳng định năng lực sản xuất của thương hiệu đang phân phối hơn 350 sản phẩm tại hơn 60 quốc gia.

Điều đặc biệt là quy trình kiểm soát chất lượng được tổ chức chặt chẽ ở cả ba khâu: đầu vào, quá trình, đầu ra. Ngay khi nguyên liệu được đưa vào kho, bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm định để loại bỏ nguy cơ nhiễm tạp hoặc hoạt chất không đạt. Trong suốt quá trình sản xuất, các mẫu sản phẩm được lấy liên tục để kiểm tra vi sinh, độ tinh khiết, độ ổn định công thức. Đến giai đoạn đóng gói, thêm một bước kiểm soát nữa được thực hiện: đo trọng lượng, kiểm tra bao bì, mã vạch, độ kín, khả năng bảo quản… Mỗi giai đoạn đều được ghi nhận vào hệ thống quản lý số hóa, nơi toàn bộ quy trình sản xuất của một sản phẩm có thể được truy xuất ngược về từng nguyên liệu, từng công đoạn.

Dưới ánh đèn trắng vô trùng, những dây chuyền tự động hiện đại vận hành êm ái, không tiếng ồn, không khói bụi, không rác thải tồn dư. Bộ lọc HEPA đạt độ sạch gần như tiêu chuẩn phòng mổ được lắp đặt ngay trên các dây chuyền. Hệ thống lọc khí vận hành 24/7 với hiệu suất lên tới 99,17%, đảm bảo chất lượng không khí đạt chuẩn dược phẩm. Đội ngũ kỹ thuật thường nói đùa: "Không khí chúng tôi thở ra còn sạch hơn không khí hít vào".

Từng viên nang, từng ống tinh chất, từng lọ mỹ phẩm đều mang trong mình DNA của Siberia: sạch, chuẩn, thân thiện với môi trường. Cũng bởi vậy, nhà máy được xếp loại Mức III về mức độ tác động môi trường – tức là có ảnh hưởng rất nhỏ tới môi trườngu.

Những "lá chắn thép" bảo vệ uy tín và người tiêu dùng

Không phải ngẫu nhiên mà Siberian Wellness được mệnh danh là một trong những thương hiệu tiên phong sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm chuẩn châu Âu từ vùng đất Siberia. Mỗi bước đi trong hành trình hơn 25 năm phát triển đều gắn với việc chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế và quan trọng hơn, biến chúng thành một phần trong cấu trúc DNA vận hành của doanh nghiệp.

Chứng nhận GMP (Good Manufacturing Practices) giúp Siberian Wellness đảm bảo rằng mỗi sản phẩm ra đời đều tuân thủ các yêu cầu khắt khe về an toàn, vệ sinh và chất lượng. Từ vật liệu lát sàn, thiết kế quy trình, ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ,… tất cả đều phải đạt chuẩn như trong các nhà máy dược phẩm châu Âu và Siberian Wellness đã làm được điều đó, không chỉ cho một dây chuyền mà cho toàn bộ tổ hợp sản xuất.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về quản lý môi trường được áp dụng xuyên suốt, từ xử lý khí thải, nước thải, vật liệu tái chế cho đến việc đào tạo 100% nhân sự về chính sách môi trường. Tại đây, rác thải được phân loại, giám sát tự động, lưu trữ tại kho mini trước khi chuyển đến nơi xử lý. 90% bao bì sản phẩm có thể tái chế. Hơn 72 tấn bìa carton, 16 tấn nhựa và 4 tấn màng PE được tái chế mỗi năm,… đó không chỉ là con số mà là cam kết với hành tinh.

Công nghệ 4.0 là yếu tố không thể thiếu trong vận hành nhà máy hiện đại. Siberian Wellness tích cực ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo để phân tích dữ liệu, thử nghiệm giả thuyết, tối ưu công thức. Hệ thống quản lý tài liệu được số hóa toàn bộ, giúp truy xuất minh bạch vòng đời sản phẩm và giảm thiểu giấy in. Trong thời đại hậu đại dịch, khi "niềm tin" trở thành tài sản quý giá nhất, minh bạch chính là nền móng để xây dựng thương hiệu bền vững.

Không chỉ dừng ở sản phẩm, công ty còn vận hành mô hình "EcoStation" tại các cửa hàng, khuyến khích người tiêu dùng trả lại bao bì đã qua sử dụng. Song song, Quỹ "The World Around You" đã đầu tư hơn 200 triệu rúp cho các dự án bảo vệ loài báo tuyết, cá voi, chim săn mồi… Đồng thời trồng hơn 2 triệu cây xanh tại 600 ha rừng ở 16 quốc gia.

"Công thức ESG chỉ thực sự hiệu quả khi nó không phải là một phần gắn thêm, mà được tích hợp sâu trong DNA của thương hiệu", Chủ tịch tập đoàn, bà Tatyana Gorokhovskaya, nhấn mạnh. Tuyên bố ấy không phải là khẩu hiệu, mà là thực tế đang hiện diện ở từng dây chuyền, từng phòng lab, từng hành lang sạch tinh của tổ hợp sản xuất mang tên "Laboratoriya Sovremennogo Zdorovya" - Phòng thí nghiệm của sức khỏe hiện đại.

Sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuẩn châu Âu không chỉ là "nói cho sang" mà là một hành trình công phu đòi hỏi đầu tư dài hạn và triết lý vận hành nhất quán. Với Siberian Wellness, sự chuẩn mực không phải là đích đến, mà là nền móng để sáng tạo, để lan tỏa lối sống "wellness" đến mọi cộng đồng, mọi quốc gia, mọi tâm hồn đang đi tìm một phiên bản khỏe mạnh và hạnh phúc hơn của chính mình.