Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19

Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức tại công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (TP.HCM), tiếp nối hành trình 5 năm đồng hành cùng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Với mạch nội dung từ mất mát, được nâng đỡ đến trưởng thành và hướng đến tương lai, chương trình tái hiện những câu chuyện đời thực của trẻ mồ côi sau đại dịch thông qua các phóng sự, tiết mục nghệ thuật và hoạt động trao hỗ trợ.

Bà Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ trao biểu trưng số tiền 540 triệu đồng tại chương trình Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng hành dài hạn với trẻ mồ côi

Bà Võ Thị Lan Hương, Giám đốc Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, cho biết quỹ đồng hành với chương trình vì đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, hướng đến việc hỗ trợ trẻ mồ côi không chỉ trong thời điểm khó khăn mà còn trong quá trình học tập lâu dài.

Theo bà Hương, việc bảo trợ trẻ em được quỹ đặt trong định hướng hỗ trợ dài hạn, trong đó giáo dục là một trong những lĩnh vực được chú trọng. Đây cũng là hướng hoạt động được Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ triển khai trong thời gian qua, với sự đồng hành của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ kỳ vọng sự hỗ trợ liên tục sẽ góp phần tạo thêm điều kiện để các em duy trì việc học, từng bước ổn định cuộc sống và phát triển trong tương lai.

Trẻ mồ côi tham gia tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trong chương trình nghệ thuật Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời ẢNH: DUY ANH

Kết nối để hoạt động thiện nguyện bền vững

Hoạt động bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19 nằm trong chuỗi sự kiện Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ triển khai trong quý 3 năm 2026, hướng đến kỷ niệm 4 năm hoạt động của quỹ.

Quỹ tổ chức chương trình nghệ thuật "Mẹ là tình yêu" mùa 6 với hơn 1.000 khách mời tham dự, qua đó gây quỹ gần 3,1 tỉ đồng.

Phụ huynh, học sinh chăm chú theo dõi những câu chuyện về hành trình vượt qua mất mát, tiếp tục học tập và trưởng thành sau đại dịch Covid-19 tại chương trình nghệ thuật Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh huy động nguồn lực, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ còn triển khai các hoạt động kết nối nhằm góp phần nâng cao tính bền vững và minh bạch trong hoạt động thiện nguyện. Trong đó, tọa đàm "Lắng nghe - Chia sẻ - Cùng hành động" với thông điệp "Gieo niềm tin, kết nối bền vững" đã quy tụ khoảng 50 đơn vị đại diện các quỹ từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận, bệnh viện, trường học, cơ quan báo chí và doanh nghiệp. Tọa đàm không tập trung vào việc kể những câu chuyện để kêu gọi đóng góp, mà đặt ra mục tiêu lớn hơn đó là cùng xây dựng một chuẩn mực niềm tin mới cho hoạt động thiện nguyện Việt Nam.