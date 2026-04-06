Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Quyền Linh gây chú ý khi chia sẻ về con gái Lọ Lem

Thạch Anh
06/04/2026 11:33 GMT+7

Giữa lúc tin đồn tình cảm của Lọ Lem gây xôn xao, MC Quyền Linh có động thái gây chú ý liên quan đến con gái.

Quyền Linh dành những lời ngọt ngào gửi đến con gái dịp sinh nhật

Ảnh: FBNV

Dịp sinh nhật của Lọ Lem, Quyền Linh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên con gái, kèm những dòng chia sẻ đầy tình cảm. Anh mở đầu: “Xin chào Lọ Lem yêu thương của ba, chào cô sinh viên năm 2 với nhiều ý chí và nghị lực. Ba có thể đếm được bao nhiêu ngày tháng đưa con đến trường và cũng có thể đếm hết những sợi tóc bạc trên đầu của ba. Nhưng ba không thể đếm được những tình yêu thương của ba dành cho con yêu”.

Bên cạnh đó, Quyền Linh còn dành những lời chúc đầy tình cảm khi con gái bước sang tuổi mới. Anh nhắn nhủ: “Chúc con gái yêu thương của ba tuổi 20 thật đẹp, thật nhiều nghị lực và luôn nỗ lực để đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống”.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng đến Lọ Lem, đồng thời thích thú trước cách thể hiện tình cảm của 2 cha con. Nghệ sĩ Vân Dung viết: “Yêu quá trời. Chúc công chúa Lọ Lem mãi xinh đẹp và hạnh phúc thật nhiều”. “Con gái ngày càng xinh đẹp, ngưỡng mộ 2 cha con”, một người dùng chia sẻ.

Ảnh: FBNV

Con gái Quyền Linh ở tuổi 20

Thời gian qua, chuyện tình cảm của Lọ Lem trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Thời điểm này, người đẹp 20 tuổi chưa lên tiếng về tin đồn. Do đó, động thái của Quyền Linh dành cho con gái được nhiều người quan tâm.

Trước đó, khi chia sẻ về chuyện tình cảm của con, Quyền Linh từng bày tỏ anh đi lên từ những điều tự nhiên nên “trong tình yêu tôi cũng quan niệm như thế. Tôi hoàn toàn ủng hộ những quyết định của con mình”.

Lọ Lem là con gái đầu của nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Ở tuổi 20, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, được nhiều người khuyên thử sức ở một cuộc thi nhan sắc. Lọ Lem cũng là gương mặt gây sốt trên mạng xã hội. Cô sở hữu fanpage hơn 700.000 lượt thích, TikTok hơn 1,9 triệu lượt theo dõi. Thậm chí, một số clip của người đẹp 10X đạt hàng chục triệu lượt xem, khiến Quyền Linh thừa nhận con gái “còn hot hơn cả mình”.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận