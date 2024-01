Quyền Linh nhảy múa với con gái xinh như hoa hậu gây sốt mạng xã hội

Quyền Linh thường xuyên đăng tải clip bên gia đình trên TikTok. Anh thừa nhận con gái còn "hot hơn cả mình" Chụp màn hình

Trên kênh TikTok sở hữu hơn 1,2 triệu lượt theo dõi, Quyền Linh đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên hai con. Trong video, diễn viên Đồng tiền xương máu diện áo thun, quần jean và mang dép tổ ong. Anh vui vẻ nhảy cùng Lọ Lem - Hạt Dẻ trên nền nhạc ca khúc You Are My Crush khiến người xem thích thú.

Đoạn clip này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội khi thu về 5,2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. Nhiều người thích thú trước khoảnh khắc giản dị của Quyền Linh bên gia đình. Ngoài ra, một số khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc hai ái nữ của diễn viên Đồng tiền xương máu. Họ mong rằng trong tương lai, Quyền Linh sẽ động viên để Lọ Lem - Hạt Dẻ mạnh dạn thử sức ở một cuộc thi hoa hậu vì có lợi thế về ngoại hình.

Quyền Linh cho hai con tham gia các chương trình thiện nguyện để hiểu công việc mình đang theo đuổi TL

Mạng xã hội là nơi để Quyền Linh trò chuyện, giao lưu cùng khán giả. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những clip vui nhộn cùng gia đình với lượt tương tác “khủng". Diễn viên Những nẻo đường phù sa từng thừa nhận con gái còn “hot” hơn cả mình. Anh kể nếu quay clip một mình thì chỉ có khoảng 1 triệu lượt xem, song khi Hạt Dẻ hay Lọ Lem xuất hiện cùng thì có video lên đến 8 triệu lượt.

Bận rộn với công việc nghệ thuật song Quyền Linh vẫn luôn dành thời gian cho tổ ấm nhỏ. Thậm chí, nam nghệ sĩ nhiều lần dẫn hai con tham gia các hoạt động thiện nguyện để các bé hiểu hơn về công việc mình theo đuổi. Về việc cho con thi hoa hậu, Quyền Linh chia sẻ anh thấy hai bé chỉ dễ thương, chứ không xinh đẹp.

Hiện tại, Quyền Linh miệt mài với các chương trình thiện nguyện. Anh nói bản thân chỉ đam mê nghệ thuật và muốn cống hiến chứ không mong cầu danh hiệu. Nam MC lý giải: "Bây giờ tôi đâu thể nào lên sân khấu bằng mọi giá, đóng một vai nào đó để thi với mấy em nhỏ. Danh hiệu là điều cao quý, ai cũng hướng đến. Nhưng với tôi bây giờ chỉ đam mê công việc dành cho người nghèo".