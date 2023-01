Quyền Linh nói gì khi hai con gái nổi tiếng trên mạng xã hội?

Kim Young Kwang chuẩn bị tái xuất với phim Call it love. Vai diễn mới nhất của Kim Young Kwang khác hoàn toàn nhân vật sát nhân biến thái Seong Yun Oh mà nam diễn viên từng gây ấn tượng trong phim 18+ Somebody cách nay không lâu.