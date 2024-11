Quyền Linh tiếc nuối khi chàng trai nhút nhát bị gái xinh từ chối hẹn hò

Quyền Linh tiếc nuối khi Hoàng Kiệt vì quá nhút nhát mà bỏ lỡ cơ hội hẹn hò với cô gái xinh đẹp Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 1.055 chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan đã mai mối cho hai khách mời Hồ Hoàng Kiệt (29 tuổi, quê Bến Tre), làm việc tại Củ Chi và Phạm Thị Trúc Ngân (29 tuổi, quê Bến Tre), hiện là nhân viên văn phòng tại Long An.

Giới thiệu về bản thân, Hoàng Kiệt cho biết anh là người vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người nhưng khá nhút nhát, hướng nội. Ở tuổi 29, anh vẫn chưa trải qua mối tình nào. Lý giải về điều này, Hoàng Kiệt cho biết từ nhỏ, gia đình mong anh tập trung vào học hành. Khi lên đại học, với chuyên ngành cơ khí, anh cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các bạn nữ. Sau khi ra trường và đi làm, Hoàng Kiệt càng ít có cơ hội tìm hiểu ai.

Hoàng Kiệt chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nắm tay cô gái nào Ảnh: Chụp màn hình

Chàng trai còn gây bất ngờ khi chia sẻ: "Khi để ý ai, tôi sẽ cắt đứt liên hệ vì không muốn có tình cảm". Khi Ngọc Lan gặng hỏi lý do, Hoàng Kiệt cho biết từ nhỏ đến lớn, anh đều như vậy vì gia đình không muốn anh có bạn gái. Nhưng giờ anh muốn tìm người yêu để tiến tới hôn nhân. Nghe chia sẻ của đàng trai, Quyền Linh có chút nghi ngờ: "Em có yêu bạn trai không? Có tình cảm gì với con trai không? Có chắc chắn là thích con gái không?", khiến khán giả bật cười.

Về phía Trúc Ngân, cô từng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là khi cô học cấp 3, còn mối thứ hai khi đi làm và đã chia tay cách đây hai năm. Trúc Ngân tâm sự nguyên nhân chia tay có thể do cô đang làm ở TP.HCM rồi chuyển về Long An. Do vậy, hai người trở nên "xa mặt cách lòng".

Trúc Ngân mong muốn tìm một người đàn ông chững chạc, điềm đạm, khiêm tốn và đặc biệt là có bản lĩnh. Trong khi đó, Hoàng Kiệt thích có bạn gái hướng ngoại, vui vẻ nhưng không được tiểu thư quá.

Trúc Ngân gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cách nói chuyện duyên dáng Ảnh: Chụp màn hình

Khi mở rào gặp mặt trực tiếp, Trúc Ngân đã hỏi Hoàng Kiệt về mẫu người đàn ông mà anh cho là bản lĩnh sẽ như thế nào. Chàng trai cho rằng đó là người đàn ông biết lo cho gia đình, biết bảo vệ phụ nữ, chăm lo cho con cái và không gia trưởng. Trúc Ngân tiếp tục đặt các câu hỏi về tính cách, cuộc sống và định hướng tương lai. Tuy nhiên vì quá nhút nhát, Hoàng Kiệt bối rối không nói thành lời khiến hai MC liên tục "đẩy thuyền". Thậm chí, Trúc Ngân cho rằng cô không phải đối tượng mà đàng trai tìm kiếm nên anh mới không muốn tìm hiểu mình.

Trước sự nhút nhát của đàng trai, Quyền Linh trợ giúp khi liên tục mớm lời, còn để cả hai nắm tay đứng gần nhau để cảm nhận sự rung động. Khi nam MC hỏi cảm xúc, Hoàng Kiệt trả lời "thấy bình thường". Chính sự nhút nhát, ít nói của anh khiến Trúc Ngân đắn đo và quyết định không bấm nút sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan.

Trúc Ngân từ chối hẹn hò vì cảm thấy Hoàng Kiệt chưa phù hợp với mình Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi từ chối hẹn hò, Trúc Ngân gửi lời cảm ơn đàng trai và bày tỏ: "Cảm ơn anh đã bấm nút chọn em. Em nghĩ anh là người tốt, có bản lĩnh nhưng em không bấm vì thấy rằng sẽ có cô gái khác phù hợp với anh hơn em. Hy vọng cô gái đó sẽ giúp đỡ anh trong chuyện tình cảm". Chia sẻ của đàng gái nhận được sự ủng hộ của hai MC. Quyền Linh khen Trúc Ngân là cô gái xinh đẹp thông minh và thấy tiếc khi Hoàng Kiệt đã bỏ lỡ cơ hội này. Dù vậy, anh mong cả hai có thể làm bạn và sớm tìm được người phù hợp với mình.