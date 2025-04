Quyền Linh tiếc nuối khi chủ cửa hàng bị nữ quản lý xinh đẹp từ chối

Nữ quản lý xinh đẹp từ chối hẹn hò đàng trai hơn 10 tuổi Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 1.094B chương trình Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan đã se duyên cho Trần Thanh Tâm (41 tuổi, Đồng Nai), có cửa hàng kinh doanh đá phong thủy tại TP.HCM. Ghép đôi với anh là cô gái Trần Thị Diễm My (31 tuổi), làm quản lý phòng khám của gia đình.

Trước đây, Thanh Tâm từng trải qua hai mối tình, đều kéo dài khoảng 5-6 năm. Mối tình đầu diễn ra khi anh còn học cấp 3, kéo dài cho đến khi ra trường. Sau đó, mỗi người có định hướng riêng nên không còn bên nhau. Ở mối tình thứ hai, anh kể cả hai từng xảy ra cãi vã, không nói chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian đó, bạn gái gặp chàng trai khác và quyết định lập gia đình. Thanh Tâm nhận thấy mình có phần lỗi trong những mối quan hệ này vì khá yếu đuối trong tình cảm, dù khi yêu anh luôn rất nghiêm túc và chân thành.

Thanh Tâm từng có hai mối tình sâu đậm, anh thừa nhận là người yếu đuối trong chuyện tình cảm Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Diễm My cũng đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thời học sinh của cô kéo dài 4 năm. Vì là chị cả trong nhà và bố mẹ đi làm xa, Diễm My thường phải chăm sóc cho hai em nhỏ nên không có nhiều thời gian dành cho bạn trai. Với mối tình tiếp theo, Diễm My kể bạn trai cũ là người biết quan tâm và chăm sóc, nhưng vì không hợp nhau và hay cãi vã nên cả hai quyết định chia tay.

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, Diễm My mong muốn bạn trai là người tử tế, biết yêu thương gia đình và dành tình cảm đặc biệt cho cô. Về ngoại hình, cô thích người cao từ 1,7m trở lên và ưa nhìn. Cô không thích người lăng nhăng, gia trưởng, tính toán và hút thuốc.

Diễm My gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cách nói chuyện duyên dáng Ảnh: Chụp màn hình

Nghe những yêu cầu từ đàng gái, Thanh Tâm chia sẻ anh từng hút thuốc nhưng giờ đã giảm bớt vì tập thể thao. Anh không phải là người gia trưởng và rất tôn trọng gia đình. Đàng trai mong muốn bạn gái biết quan tâm gia đình, yêu thương con cái và đặc biệt là tôn trọng gia đình của anh.

Mở rào gặp mặt, Diễm My cảm nhận Thanh Tâm là người chững chạc. Cô dẫn dắt câu chuyện bằng cách hỏi về quan niệm tình yêu của anh. Thanh Tâm cho biết, anh là người chung tình và rất nghiêm túc khi tìm hiểu một ai đó. Còn Diễm My mong muốn một mối quan hệ chân thành, cả hai có thể chia sẻ mọi điều với nhau.

Cả hai đều là con trưởng trong gia đình, nhưng Thanh Tâm thích sống độc lập, không muốn ở chung với bố mẹ. Anh hứa sẽ luôn có mặt khi nhà gái cần sự hỗ trợ. "Trong cuộc sống hôn nhân sẽ có những thử thách, thăng trầm. Những lúc giận hờn hay cãi vã, anh sẽ điềm tĩnh, lắng nghe em nhiều hơn. Anh nghĩ tính cách của chúng ta có thể dung hòa cho nhau được", đàng trai chia sẻ.

Diễm My từ chối hẹn hò vì cảm thấy Thanh Tâm chưa phù hợp với mình Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, khi chương trình kết thúc, chỉ có Thanh Tâm bấm nút hẹn hò. Nói về lý do từ chối, Diễm My chia sẻ cô cảm nhận được sự chân thành, chững chạc từ phía Thanh Tâm. Tuy nhiên, cô không cảm thấy có sự kết nối cảm xúc ngay từ ban đầu nên đã từ chối bấm nút. Dù tiếc nuối cho đàng trai song Quyền Linh tôn trọng quyết định của người tham gia và mong cả hai có thể làm bạn sau chương trình.