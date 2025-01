Quyền Linh xót xa trước hoàn cảnh của mẹ đơn thân đến tham gia hẹn hò

Quyền Linh vun vén để cặp đôi nên duyên tại chương trình Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò vừa lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục hành trình mai mối cho những người cô đơn đi tìm hạnh phúc. Nam chính trong tập này là Phan Hoàng Hiển (40 tuổi) được ghép đôi với Nguyễn Thanh Ngọc Tuyết (37 tuổi).

Hoàng Hiển cho biết trước đây anh làm công ty may, còn hiện tại chuyển sang buôn bán tự do. Anh từng kết hôn năm 2017 và chia tay năm 2023, có con gái 7 tuổi sống cùng mẹ. Khi Quyền Linh hỏi lý do ly hôn, Hoàng Hiển thừa nhận anh lo làm việc nên thiếu sự quan tâm, chăm sóc gia đình.

Khi đến chương trình tìm hạnh phúc mới, Hoàng Hiển mong muốn bạn gái là người có hiếu với cha mẹ, biết kính trọng người lớn, biết suy nghĩ cho người khác, không ích kỷ, ghen tuông. Về ngoại hình, anh chia sẻ bản thân không cần người đẹp, chỉ cần có tấm lòng đẹp là được.

Hoàng Hiển đổ vỡ hôn nhân sau 6 năm vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc cho tổ ấm Ảnh: Chụp màn hình

Phía bên kia hàng rào, Ngọc Tuyết cũng trải qua nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Cô cho biết đã có 5 mối tình nhưng chưa từng kết hôn. Hiện Ngọc Tuyết là mẹ đơn thân của con gái 14 tuổi. Ngọc Tuyết tâm sự ở mối tình gần nhất, cô và bạn trai sống chung, chưa được 1 năm thì xảy ra mâu thuẫn, người kia rời đi. "Bạn trai biết tôi có thai nhưng không muốn tiến tới. Họ tự rút lui âm thầm, tôi cũng tôn trọng người ta. Suốt 14 năm qua, tôi đóng cửa trái tim, không quen thêm ai. Con của tôi cũng chưa từng gặp ba. Hôm nay, tôi đến chương trình, cho mình một cơ hội để tìm hiểu người mới có thể chấp nhận tôi và con", mẹ đơn thân bộc bạch.

Nghe câu chuyện của đàng gái, Quyền Linh thở dài xót xa: "Làm người ta có bầu rồi âm thầm rút lui, không tiến tới. Người đàn ông đó thiệt là... Cuộc đời em gái nhiều gian truân quá". Khi hỏi về hình mẫu bạn trai, Ngọc Tuyết chia sẻ cô mong người kia hiểu chuyện, yêu gia đình, tôn trọng cha mẹ hai bên.

Ngọc Tuyết làm mẹ đơn thân suốt 14 năm qua Ảnh: Chụp màn hình

Khi mở rào gặp mặt, Hoàng Hiển và Ngọc Tuyết có cuộc trò chuyện cởi mở, chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống và cả những mong muốn về tương lai. Đàng trai cho biết anh hiện sống chung với cha mẹ nên mong muốn vợ sẽ làm dâu. Anh nói thêm, bản thân có thể nấu ăn, làm việc nhà chứ không phải cưới vợ về rồi bắt vợ làm. "Nếu người đàn ông thương vợ thì sẽ không bắt vợ làm hết mọi người. Chúng ta có thể chia sẻ công việc, giúp đỡ lẫn nhau", Hoàng Hiển chia sẻ.

Đáp lại, Ngọc Tuyết bày tỏ cô không ngại chuyện làm dâu. Cô cần người chồng thấu hiểu, biết quan tâm, chăm sóc con cái, không phân biệt con chung, con riêng. Mẹ đơn thân nói thêm: "Mẹ em có nói nếu em tìm được người phù hợp, gia đình hai bên đồng ý thì mẹ cũng chấp nhận. Nếu là vợ, em sẽ chăm sóc cha mẹ, vun vén cho gia đình, chăm sóc chồng con".

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến hai MC phấn khích Ảnh: Chụp màn hình

Ở vai trò người mai mối, Quyền Linh cũng cố gắng vun vén cho cặp đôi. Nam MC liên tục nhấn mạnh "hai người rất hợp với nhau đó". Dưới sự hỗ trợ của hai MC, Hoàng Hiển và Ngọc Tuyết đã có những khoảnh khắc gần gũi, từ cái nắm tay đầu tiên cho đến những lời chia sẻ chân thành.

Sau cuộc trò chuyện, cả hai khách mời đều đồng ý hẹn hò, được khán giả vỗ tay chúc mừng. Khoảnh khắc khi Hoàng Hiển và Ngọc Tuyết nắm tay nhau đầy hạnh phúc khiến Quyền Linh xúc động, hy vọng cả hai sẽ cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc.