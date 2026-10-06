Quyến rũ thu Hà Nội

Năm 1938, thi sĩ Lưu Trọng Lư đã viết trong "Tiếng thu": "Em không nghe rừng thu. Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô?". Ông viết "Tiếng thu" là viết mùa thu chung cho cả nước. Nhưng nói đến mùa thu, người ta nhớ đến Hà Nội. Và khi nói về mùa thu Hà Nội, nó không còn là câu chuyện của thời tiết, của chu kỳ 4 mùa đặc trưng của miền Bắc. Thu Hà Nội là một “không gian tâm trạng” của nỗi nhớ, tình yêu, sự chia xa và ký ức.

Nguyễn Đình Thi viết “Hà Nội mùa thu” là một ví dụ tiêu biểu với vẻ đẹp trong trẻo và man mác: “Sáng mát trong như sáng năm xưa. Gió thổi mùa thu hương cốm mới. Tôi nhớ những ngày thu đã xa...".

Nói mùa thu, nhưng phía sau vẻ đẹp ấy lại là lịch sử và tình yêu Hà Nội.

Sau này Phan Vũ trong “Em ơi Hà Nội phố” lại đưa mùa thu vào một thế giới hoàn toàn khác: phố vắng, mưa, ký ức, tình yêu đã mất. Hà Nội trở thành một nỗi nhớ có hình hài.

Thấp thoáng xa kia là tháp Rùa, mùa thu Hà Nội đã trở thành một thứ "đặc sản" quyến rũ, xao xuyến lòng người

Trong âm nhạc, mùa thu Hà Nội có lẽ còn mạnh hơn. Có một điều rất thú vị là rất nhiều ca khúc hay nhất về Hà Nội lại gắn liền với mùa thu: “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, “Hà Nội mùa thu” của Vũ Thanh, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của Trương Quý Hải, rồi “Em ơi Hà Nội phố”…

Mỗi nhạc sĩ nhìn một mùa thu Hà Nội khác nhau nhưng đều có chung một chất buồn lãng mạn man mác và mang nhiều hoài niệm!

Trong hội họa, nhiếp ảnh mùa thu lại tạo ra một Hà Nội đầy hình ảnh nghệ thuật: lá vàng, hàng cây, phố cũ, ánh nắng xiên, Hồ Gươm, những con đường vắng…

Hương cốm mới, gánh hàng rong, lá vàng chao nghiêng bên Hồ Gươm... thu Hà Nội là nguồn cảm hứng bất tận cho trong nhiếp ảnh, hội hoạ...

Vượt khỏi giới hạn một mùa trong năm, thu Hà Nội đã trở thành không gian văn hóa, nghệ thuật. Nó cho chúng ta một cảm nhận rất đáng quý, cái đẹp mong manh và thời gian như chầm chậm trôi đi. Có những điều tưởng rất quen: Một chiếc lá vàng, chút nắng hanh, một mùi hương thoảng qua, nhưng khi đi vào thơ ca, hội họa... nó lại trở thành ký ức của cả một thế hệ.

Một điều trùng khớp thật lý thú khi nhắc đến mùa thu Hà Nội là ta nghĩ ngay đến ngày khởi nghĩa hào hùng oanh liệt: 19 tháng 8 mở đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa! Nói đến mùa thu Hà Nội ta càng thêm yêu đất nước hình chữ S của mình, niềm tự hào gợi nhớ bao ký ức! Hà Nội.



Dưới đây là bộ ảnh Mùa thu Hà Nội của nhiếp ảnh gia Giang Trịnh:

Hàng cây thay lá bên những di tích của Hà Nội

Những góc đường quen thuộc, những mái ngói rêu phong trong mùa thu thay lá

Mùa thu cũng là mùa của những gánh hàng hoa xuống phố

Hình ảnh mang tính biểu tượng của Hà Nội



