Quyền Tổng thống Hàn Quốc trước nguy cơ bị luận tội

Quyền Tổng thống Han Duck-soo phát biểu tại Seoul hôm 14.12 Ảnh: Reuters

Dự luật được đưa ra không lâu sau khi ông Han cho biết sẽ không bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Hiến pháp cho đến khi các đảng đạt thỏa thuận chính trị.

Quốc hội do phe đối lập kiểm soát trước đó trong ngày 26.12 bỏ phiếu thông qua đề cử bổ nhiệm thêm 3 thẩm phán, nhưng vẫn cần chờ ông Han bổ nhiệm chính thức. Trong số đó có 2 ứng viên Ma Eun-hyuk và Jeong Gye-seon do đảng Dân chủ đề cử và ứng viên Cho Han-chang do đảng Quyền lực nhân dân cầm quyền đề cử.

Việc bổ nhiệm sẽ giúp tòa án có đủ 9 thẩm phán cho phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đã ban hành thiết quân luật gây tranh cãi hôm 3.12. Theo luật, cần ít nhất 6 trong số 9 thẩm phán bỏ phiếu thuận để tiến hành phiên tòa.