Quyết dẹp nạn chặt chém, Phú Quốc công bố chiến dịch 'lột xác' du lịch

Phú Quốc sẽ triển khai hàng loạt hoạt động chiến lược, phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng chuỗi sự kiện hấp dẫn - đặc sắc thường niên, đặc biệt là tâm điểm mùa lễ hội giáng sinh, năm mới 2024 và thành lập tổ kiểm tra liên ngành giám sát hoạt động du lịch, ban hành bộ quy tắc ứng xử du lịch văn minh.

UBND TP Phú Quốc tổ chức hội nghị công bố kích cầu du lịch Phú Quốc

Tổng lực dẹp nạn chặt chém, chèo kéo

Tại hội nghị, UBND TP.Phú Quốc chính thức công bố kế hoạch số 754 đã ban hành ngày 14.11 về việc triển khai chuỗi hoạt động kích cầu, phát triển du lịch “Tôi yêu Phú Quốc - I Love Phu Quoc” quy mô toàn quốc và vươn tầm thế giới theo phương châm “đặc sắc - chuyên nghiệp - an toàn - sạch, đẹp - văn minh”. Theo đó, Phú Quốc sẽ triển khai 2 giải pháp lớn bao gồm truyền thông và xúc tiến quảng bá du lịch.

Cụ thể, chiến dịch truyền thông về mùa vàng du lịch Phú Quốc đã diễn ra từ 15.11 nhằm quảng bá vẻ đẹp và những trải nghiệm đặc sắc nhất của đảo Ngọc trên các phương tiện truyền thông. Sắp tới, dự kiến, chuỗi hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch “Ngày Phú Quốc” sẽ được thành phố tổ chức thường niên tại các thị trường trọng điểm trong nước như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM…

Song song, thành phố đang tích cực triển khai xây dựng cổng thông tin du lịch “VisitPhuquoc”, dự kiến ra mắt vào 20.12; phối hợp cùng các đơn vị cung cấp viễn thông triển khai gửi tin nhắn tự động trên nền tảng Zalo/SMS chào mừng khi du khách đến với Phú Quốc; xây dựng và triển khai hệ thống nhận diện chung chiến dịch “Tôi yêu Phú Quốc” trên toàn thành phố.

“Tôi yêu Phú Quốc - I Love Phu Quoc” là chiến dịch kích cầu du lịch toàn diện, quy mô nhất từ trước đến nay của thành phố đảo, nhằm mục tiêu đưa Phú Quốc hướng tới vị thế thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng hấp dẫn, sang trọng, văn minh trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, UBND TP.Phú Quốc cũng công bố kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành "Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc”, thành lập trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 thành phố và Đội Kiểm tra liên ngành du lịch (Phòng Văn hóa và Thông tin). Tổ sẽ có sự tham gia của phòng kinh tế, cán bộ quản lý thị trường, Sở LĐ-TB&XH, UBND các phường trên địa bàn thành phố.



Nhiệm vụ của tổ kiểm tra là thực hiện kiểm tra kiểm soát: Giá thành, chất lượng dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên, các phương tiện giao thông như taxi, cano, tàu thuyền du lịch.... Qua đó phát hiện, lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch như trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, đeo bám, chèo kéo du khách và những nội dung khác theo quy định.

Ông Huỳnh Thanh Minh, Trưởng phòng Kinh tế TP.Phú Quốc cho biết, ngày 21.12 và 26.12, đoàn thanh tra, kiểm tra gồm 33 thành viên, do Phó chủ tịch UBND TP.Phú Quốc là Tổ trưởng, Trưởng phòng Kinh tế là Tổ phố, cùng các cơ quan, ban ngành như công an, quản lý thị trường, quản lý đô thị… sẽ ra quân thanh tra về chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ du lịch trên toàn thành phố.

Đường dây nóng về du lịch, lưu trú, dịch vụ du lịch thành phố đã công bố năm 2022 đến nay là số điện thoại cá nhân của ông Thanh Minh, Trưởng phòng Kinh tế. “Tôi đã đề xuất riêng với Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc để bổ sung thêm một đầu số đường dây nóng, để phân công các đồng chí trực. Số hotline này sẽ có mặt ở tất cả các khách sạn, resort, trên cả các phương tiện công cộng, các điểm đón của taxi, Grab… Để ở bất cứ đâu, du khách có trường hợp cần phản ánh có thể liên hệ ngay”, ông Minh cho biết.

Để có căn cứ triển khai đồng bộ chiến lược nâng tầm du lịch thành phố, UBND TP.Phú Quốc cũng chính thức ban hành và công bố bộ quy tắc ứng xử văn minh - văn hóa du lịch Phú Quốc. Bộ quy tắc là những quy định mang tính chất chuẩn mực, nhằm định hướng hành vi ứng xử, thái độ, lời nói, thói quen của tất cả các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào hoạt động du lịch hoặc đang học tập, làm việc, sinh sống, tham quan trên địa bàn TP.Phú Quốc, không chỉ góp phần xây dựng môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn, an toàn và đáng giá cho Phú Quốc, mà còn là căn cứ, để nhắc nhở hay xử phạt các cá nhân, tổ chức có hành vi không đúng chuẩn mực.

Sau ban hành, Bộ quy tắc sẽ được giao tới các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường, xã, các tổ chức, cá nhân đang làm việc, sinh sống, công tác trên địa bàn thành phố để áp dụng, thực thi.

Cầu Hôn chính thức đón khách tham quan từ 23.12, hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Phú Quốc

Chuỗi sản phẩm đặc sắc vươn tầm quốc tế

Cũng tại hội nghị, thành phố đã sơ kết và công bố chuỗi sự kiện và sản phẩm du lịch đặc sắc diễn ra liên tục trong suốt mùa lễ hội năm nay.

Ngay trong tháng 12, tại khu vực phía nam đảo, Tập đoàn Sun Group sẽ tổ chức chuỗi sự kiện WOW Day, kéo dài từ 21 - 23.12, mang đến hàng loạt sản phẩm du lịch độc đáo đẳng cấp quốc tế như Cầu Hôn - kiệt tác của kiến trúc sư lừng danh người Ý Marco Casamonti; khách sạn La Festa - Curio Collection by Hilton; chợ đêm sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam Vui phết, Vui - Fest Bazaar với show nhạc kịch đường phố mang tên Loảng xoảng. Không chỉ gia tăng các trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, đây cũng sẽ là những sản phẩm và trải nghiệm góp phần từng bước đưa đảo Ngọc thành “điểm đến sôi động cả đêm lẫn ngày”.

Ngày cuối cùng của năm (31.12), tại Thị trấn Hoàng Hôn, nam đảo Phú Quốc, sẽ diễn ra chương trình Countdown 2024: Việt Nam - Hành trình rạng rỡ, do Sun Group phối hợp cùng đài Truyền hình Việt Nam - VTV tổ chức chào đón năm mới 2024, với sân khấu hoành tráng, dàn nghệ sĩ nổi tiếng và màn pháo hoa mãn nhãn trên nền biển đêm Phú Quốc.

Du lịch Phú Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông quốc tế, gọi tên “Gương mặt thương hiệu của du lịch cao cấp Việt Nam”

Tại siêu quần thể Phú Quốc United Center phía bắc đảo, chuỗi “lễ hội của lễ hội" Wake Up Festival bùng nổ xuyên suốt 30 ngày đêm từ 9.12 - 7.1.2024. Chuỗi chương trình gồm 3 siêu đại nhạc hội đình đám, 2 lễ hội chủ đề với hàng trăm hoạt động, trải nghiệm, show trình diễn rực rỡ sẽ diễn ra không ngừng nghỉ xuyên suốt lễ hội mùa đông "Wake Up Festival 2023". Mở màn bằng hoạt động thắp sáng cây thông Noel khổng lồ tại Grand World và tất cả các cơ sở Vinpearl - VinWonders ngày 9 - 12 và tâm điểm 8Wonder Winter Festival.

Ngay sau đó là đại nhạc hội quốc tế 8Wonder Winter Festival do Vingroup tổ chức ngày 16.12, với sự tham dự của nhóm nhạc hàng đầu thế giới Maroon 5 lần đầu tiên đến Việt Nam trình diễn trước gần 12.000 khán giả. Cuối cùng là đại nhạc hội Countdown đón chào năm mới 2024 Wake Up New Year, diễn ra ngày 31.12 tại sân khấu Hồ Tình yêu, Grand World.

Ngoài các sự kiện chính, mỗi ngày của Wake Up Festival tại Phú Quốc United Center đều có hàng trăm show diễn, hoạt động vui chơi, giải trí xuyên ngày đêm của các lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực và hội chợ Copenhagen, dạ tiệc Giáng sinh, năm mới, lễ hội diễu hành Wake up Santa...

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch lần này là chuỗi hoạt động "Tôi yêu Phú Quốc xanh", với chương trình Giáng sinh xanh tại nhiều điểm du lịch; chương trình “Đổi rác lấy trải nghiệm du lịch” và giải chạy vì môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc chia sẻ: “ Đây là thời điểm mà truyền thông quốc tế đang tập trung cho Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc. Vì vậy, tranh thủ các chuỗi sự kiện này, chúng ta cần tích cực truyền thông hơn. Một điểm nữa, chúng ta cần cam kết với khách du lịch và người dân Phú Quốc là 100% các cơ sở tư nhân đều phải thực hiện việc cam kết giá, bán đúng theo giá niêm yết. Những hộ kinh doanh nào không thực hiện phải xử lý, xử phạt".

Ngoài ra, ông Hưng yêu cầu các cơ quan, các phòng ban, hải quan, công an phải có sự hỗ trợ tối đa cho ngành du lịch, kể cả đường bay charter hay thương mại đến Phú Quốc phải thuận lợi nhất, thể hiện sự hiếu khách, trách nhiệm, để họ thấy tới Phú Quốc là niềm nở, tích cực. Ngay cả người dân đang sinh sống, ví dụ như học sinh ra đường, gặp bất cứ đoàn khách nào, cúi chào nhẹ, thể hiện sự tôn trọng, mến khách, văn minh, lịch sự. Sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống sẽ giúp Phú Quốc là điểm đến chuyên nghiệp, độc đáo, thân thiện, được du khách yêu thích trong bối cảnh du lịch nội địa khó khăn.